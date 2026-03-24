כיכר השבת
תיעוד מהזירה

נס בתל אביב: הבניין שנפגע מטיל איראני היה מיועד לתמ"א ופונה מהדיירים

טיל ששוגר מאיראן פגע הבוקר בתל אביב | נזק רב נגרם לבניין מגורים, רק שישה נפצעו ובאורח קל בלב | הערכה: מדובר בפגיעה ישירה | הנס: הבניין שנפגע היה מיועד לתמ"א ופונה מהדיירים (בארץ)

4תגובות
זירת הנפילה בתל אביב
זירת הנפילה בתל אביב| צילום: צילום: דוברות מד"א
זירת הנפילה בתל אביב (צילום: דוברות מד"א)

כוחות גדולים של כיבוי והצלה, לצד כוחות פיקוד העורף והמשטרה, הוזעקו הבוקר (שלישי) לזירת פגיעה ישירה בעיר תל אביב.

בזירת הנפילה הכוחות נחשפו להרס רב שנגרם למבנה מגורים ורכבים שעלו באש, אך רק שישה אזרחים נפגעו באורח קל בלבד ולא נזקקו לפינוי לבית חולים.

מתחקיר ראשוני עולה כי טיל ששוגר מ נפל בין בניינים וגרם להרס רב בזירה. ככל הנראה מדובר בטיל עם לפחות 100 ק"ג של חומר נפץ.

חובשי 'איחוד הצלה' בזירה (צילום: איחוד הצלה)

חובש רפואת חירום במד״א יואל משה סיפר: ״מיד כשקיבלנו את הדיווחים על נפילה יצאנו בכוחות גדולים למקום, הגענו לזירה תוך דקות בודדות, ראינו הרס, עשן, והמולה.

"התחלנו מיד בביצוע סריקות, ארבעה נפגעים התהלכו כשמצבם קל ולא נזקקו להמשך טיפול רפואי. אנחנו ממשיכים בסריקות על מנת לוודא שאין נפגעים נוספים".

גודל הנס התברר כאשר הכוחות שסרקו את המבנה שנפגע מהטיל זיהו כי המבנה פונה מהתושבים בשל העובדה שהוא היה מיועד לתמ"א-תכנית מתאר ארצית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
יופי.זירזו להם את התמא
רונית
3
בתל אביב יש ניסים ובערד אין?
מיואש למדי
2
לחסל, להשמיד ולרסן את כל ראשי החזיתות למחוק כל בסיס ולהפוך כל מערך ירי לאפר לאפשר ביטחון מוחלט לכל חייל ואזרח בכל החזיתות דרום צפון ומרכזי איראן.
דניאל
1
תודה לה' על הניסים והנפלאות
נועם

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר