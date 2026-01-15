הכנרת, אתמול ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90 )

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עדיין יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף הדרומי.