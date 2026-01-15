מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עדיין יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף הדרומי.
תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה ברובן רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית. לאורך מישור החוף ירד טפטוף עד גשם מקומי קל.
על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. במהלך הבוקר יחל לרדת גשם מקומי, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. משעות אחה"צ יתכנו סופות רעמים בודדות. בערב, הגשמים יתפשטו למרכז הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 6-12
תל אביב: 10-17
באר שבע: 8-15
חיפה: 11-16
טבריה: 7-16
צפת: 4-11
אילת: 13-20
