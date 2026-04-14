התחזית המלאה

השרב בדרך: התחממות לקראת גל חום כבד עם טמפרטורות קיצוניות בכל הארץ

הטמפרטורות עולות בהדרגה מיום שלישי עם רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובהרים, ובהמשך השבוע ייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים | הרוחות יתחזקו, הלחות תרד וייתכן אובך - במיוחד ברביעי וחמישי (מזג האוויר)

בין הזמנים במירון, אתמול (צילום: דוד כהן/Flash90)

היום (שלישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. תחול עליה ניכרת בטמפרטורות והן תהינה גבוהות מהרגיל לעונה.

משעות אחר הצהריים במישור החוף יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות. הלילה: מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן בעיקר בעננות גבוהה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. הטמפרטורות יוסיפו לעלות במידה ניכרת והלחות תרד. יעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. ייתכן אובך.

ביום חמישי, התחחמות נוספת בהרים ובפנים הארץ. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. יתכן אובך.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 11-24

תל אביב: 12-27

באר שבע: 11-30

חיפה: 15-25

טבריה: 11-27

צפת: 10-22

אילת: 20-34

1
טמפרטורות "קיצוניות"??? לא יגיע במישור החוף ל35 מעלות... זה גבוה, אפי' "גבוה מעט", לא "קיצוני"
בניה

