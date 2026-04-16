כיכר השבת
היפוך חד

בין שרב לגשם: מזג אוויר סוער וחריג בפתח | התחזית המלאה לסוף השבוע

החל מהבוקר: רוחות מזרחיות עזות ואובך כבד ברחבי הארץ | בשישי: שיא השרב וחשש ממשי לשיטפונות בנחלי הדרום והערבה | בשבת קודש: המהפך יושלם עם צניחה בטמפרטורות וגשם מקומי בצפון (מזג האוויר)

הכנרת (צילום: מיכאל גלעדי/פלאש90)

היום (חמישי) בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. יתכן אובך וגשם מקומי.

הלילה: מעונן חלקית, בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.

על פי התחזית, מחר יום שישי, חם מהרגיל עד שרבי. ינשבו רוחות חזקות ויעשה אביך. ברוב אזורי הארץ צפוי גשם מקומי , יתכנו סופות רעמים וקיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, הנגב והערבה.

ביום שבת קודש, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת. ברוב אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות. בצפון הארץ צפוי גשם מקומי. בעיקר בדרום הארץ יוסיף להיות אביך.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 20-28

תל אביב: 20-31

באר שבע: 22-33

חיפה: 23-32

טבריה: 21-33

צפת: 19-26

אילת: 27-34

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר