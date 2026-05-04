מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית. גשם ירד מידי פעם בצפון הארץ וייתכנו סופות רעמים יחידות. במרכז הארץ צפוי גשם מקומי, ברובו קל. צפוי שלג בחרמון. ברוב אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל בעונה.

הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. ינשבו רוחות ערות. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכן גשם מקומי ברובו קל.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 10-15

תל אביב: 17-21

באר שבע: 13-20

חיפה: 15-20

טבריה: 13-20

צפת: 8-14

אילת: 19-25