הכינו את המזגנים: השבוע נפתח בחום, ביום שלישי – השרב הגדול

השבוע נפתח עם עלייה בטמפרטורות וחום מהרגיל בהרים ובפנים הארץ • שיא השרב יורגש ביום שלישי עם הכבדה ניכרת בעומסי החום בכל רחבי הארץ • וגם: מתי הטמפרטורות יצנחו בחזרה? התחזית המלאה (מזג האוויר)

היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח. הלילה: בהיר בדרך כלל. בדרום מישור החוף ובצפון הנגב קיים סיכוי לערפל.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עליה ניכרת בטמפרטורות. ייעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.

וברביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ויחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הקלה בעומס החום ברוב האזורים.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 14-27

תל אביב: 18-26

באר שבע: 16-30

חיפה: 17-28

טבריה: 18-33

צפת: 17-27

אילת: 23-33

