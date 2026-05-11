מהפך במזג האוויר

מקיצוניות לקיצוניות: מחר שרבי ולוהט, ברביעי - הטמפרטורות צונחות

אחרי יום שני נוח יחסית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וייעשה שרבי ברוב אזורי הארץ • המהפך יגיע ביום רביעי עם ירידה חדה במידות החום והקלה משמעותית בעומס • כל הפרטים  (מזג האוויר)

היום (שני) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עליה ניכרת בטמפרטורות. ייעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.

ביום רביעי, מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ויחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הקלה בעומסי החום ברוב האזורים.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 14-27

תל אביב: 18-26

באר שבע: 16-30

חיפה: 17-28

טבריה: 18-33

צפת: 17-27

אילת: 23-33

מחר (שלישי) צפוי בירושלים 31 מעלות בצהרים, וברביעי 27 מעלות. זו אמנם ירידה והקלה, אך לא ״צניחה״. לפי התיאור של הכותב, נשמע כאילו צונחים משרב לקריר, אז לא…
