מהשרב אל הגשם: המהפך הדרמטי של סוף השבוע | התחזית המלאה

היום יהיה שרבי וחם בכל הארץ, אך כבר הערב יחדור אוויר קריר. בשישי ושבת: ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי בצפון ובחוף (מזג האוויר)

הכנרת ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90)

היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות. ייעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, וייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. הלילה: לקראת בוקר יעשה מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן לרוב בעננות בגובה רב. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויהו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות מערביות ערות.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 15-27

תל אביב: 21-24

באר שבע: 19-30

חיפה: 19-24

טבריה: 19-30

צפת: 16-26

אילת: 28-36

