כיכר השבת
"סכנת התייבשות ומכת חום"

עומס חום כבד ושרב ברוב אזורי הארץ; מתי תגיע ההקלה? התחזית המלאה

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה חריגה על עומסי חום כבדים מגוש דן ועד אילת: חשש ממכות חום, תנאים קשים לעובדים בחוץ וסכנה להפסקות חשמל • הרוחות יתחזקו וייעשה מאובק • ההקלה: החל ממחר, ובשלישי הטמפרטורות יחזרו לעונה (מזג האוויר)

כיכר השבת
(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וייעשה שרבי ברוב אזורי הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים. במהלך היום הרוחות יתחזקו וייתכן אובך בדרום הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב וחם.

בשירות המטאורולוגי פרסמו אזהרה על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בגוש דן, בדרום מישור החוף, בשפלה, בבקעת הירדן, בצפון מדבר יהודה וים המלח, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב ובמפרץ אילת ודרום ערבה: "יתכנו מקרים של התייבשות או מכת חום, יתכנו תנאי עבודה קשים לאנשים העובדים מחוץ למבנים ממוזגים, יתכנו תנאים סביבתיים לא נוחים לחולים כרוניים, אנשים הנמצאים בטיפול רפואי ואנשים מבוגרים ותתכן פגיעה זמנית באספקת החשמל".

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית בעננות גבוהה. הטמפרטורות ירדו בעיקר במישור החוף ובשפלה אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הקלה בעומסי החום.

ביום שלישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 13-31

תל אביב: 18-33

באר שבע: 16-35

חיפה: 16-30

טבריה: 16-35

צפת: 13-27

אילת: 24-38

מזג האווירהתחזית

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר