מזג האוויר היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וייעשה שרבי ברוב אזורי הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים. במהלך היום הרוחות יתחזקו וייתכן אובך בדרום הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב וחם.

בשירות המטאורולוגי פרסמו אזהרה על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בגוש דן, בדרום מישור החוף, בשפלה, בבקעת הירדן, בצפון מדבר יהודה וים המלח, בצפון הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב ובמפרץ אילת ודרום ערבה: "יתכנו מקרים של התייבשות או מכת חום, יתכנו תנאי עבודה קשים לאנשים העובדים מחוץ למבנים ממוזגים, יתכנו תנאים סביבתיים לא נוחים לחולים כרוניים, אנשים הנמצאים בטיפול רפואי ואנשים מבוגרים ותתכן פגיעה זמנית באספקת החשמל".

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית בעננות גבוהה. הטמפרטורות ירדו בעיקר במישור החוף ובשפלה אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הקלה בעומסי החום.

ביום שלישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 13-31

תל אביב: 18-33

באר שבע: 16-35

חיפה: 16-30

טבריה: 16-35

צפת: 13-27

אילת: 24-38