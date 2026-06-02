כיכר השבת
הכינו את המזגנים

ממזג אוויר רגיל לעונה ועד לשרב כבד: כך ייראו הימים הקרובים | התחזית המלאה

אחרי ימים נוחים, המגמה משתנה: היום ומחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך ביום חמישי כבר יורגש שרב כבד ברחבי הארץ • הלילה: אד כבד במישור החוף, בשפלה ובעמק יזרעאל • התחזית המלאה (מזג האוויר)

כיכר השבת
הפגנת 'הפלג' אמש (צילום: נועם רבקין פנטון/Flash90)

היום (שלישי) יהיה  מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים.

הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. בעמק יזרעאל, מישור החוף, השפלה וצפון מערב הנגב צפוי אד.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.

ביום חמישי, יהיה בהיר. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחה"צ הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 13-26

תל אביב: 20-25

באר שבע: 17-29

חיפה: 18-25

טבריה: 18-30

צפת: 15-27

אילת: 26-36

מזג האווירהתחזית

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר