מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים.
הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. בעמק יזרעאל, מישור החוף, השפלה וצפון מערב הנגב צפוי אד.
על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
ביום חמישי, יהיה בהיר. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחה"צ הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 13-26
תל אביב: 20-25
באר שבע: 17-29
חיפה: 18-25
טבריה: 18-30
צפת: 15-27
אילת: 26-36
