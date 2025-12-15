כביש 90 נחסם הערב (שני) לתנועת רכבים מעין גדי ועד מלונות ים המלח בשל הצפות מים. במקביל, חברת נתיבי ישראל עדכנה כי כביש 90 נחסם לשני הכיוונים מצומת הערבה עד צומת נווה זוהר ומצומת הלידו עד צומת מצוקי דרגות עקב חשש לשיטפון. גם צומת הערבה נחסם על ידי המשטרה לכיוון דרום בשל עוצמת הגשמים. מאילת נחסמה היציאה צפונה.

זאת בנוסף לכבישים שנחסמו כבר החל משעות הצהריים: כביש 12 - נאות סמדר - אילת, כביש 40 - צומת ציחור -קטורה, כביש 13- צומת ציחור - צומת מנוחה. שוטרי המחוז הדרומי ושוטרי התנועה הארצית פרוסים בכל רחבי הדרום ומכווינים את התנועה.

במשטרה מציניים כי נכון לעכשיו התנועה לאילת ויישובי הערבה תתאפשר באמצעות כביש 90, אך מבהירה כי "לאורך כל היום צפויים שיבושי תנועה בכביש 90 - מעין גדי ועד אילת".

במשטרה שבים ומבקשים מהציבור - אפשרו לשוטרים לבצע תפקידם - תכנון מקדים של מסלול הנסיעה ושעת היציאה בהתאם לתנאי מזג האוויר והחסימות המתוכננות – יסייעו להגעה בטוחה וללא עיכובים מיותרים.

לפי השירות המטאורולוגי בשעות הערב והלילה יש גם אפשרות להצפות מקומיות בחוף, כולל בחוף הצפוני, אבל בחוף הדרומי ובעוטף עזה ההצפות עלולות להיות יותר משמעותיות.

מחר, יום שלישי, במהלך הבוקר הגשמים יפסקו וצפויה הפוגה, אך בלילה צפוי גל גשם נוסף בעיקר מהמרכז דרומה, בעוצמות נמוכות יותר, שילווה גם בקור ולכן יתכן ונראה גם כמה פתיתי שלג בפסגות הגבוהות בצפון הגולן.

בנוסף, יש צפי להתחדשות השיטפונות בנגב, ורק במהלך יום רביעי הגשמים יפסקו, תחילה במרכז ועד הערב גם בנגב, כך שהחשש לשיטפונות באזור הנגב קיים גם ביום זה.