מזג אוויר סוער: גשם מלווה בסופות רעמים וברד | חשש להצפות ושיטפונות

לפי תחזית מזג האוויר, גשם מלווה בסופות רעמים וברד בכל הארץ |  חשש לשיטפונות במדבר יהודה ולהצפות בשפלה ובמישור החוף |  טמפרטורות נמוכות מהרגיל (מזג האוויר)

נר ראשון של חנוכה בירושלים (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

היום (שני) יהיה מעונן. לקרת שעות הצהריים צפוי גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות ירד מצפון הארץ עד הנגב . בהמשך היום הגשם יתחזק וילווה בסופות רעמים וברד, אז קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וצפון הערבה ובהמשך גם חשש להצפות בדגש על השפלה ובמישור החוף הדרומי ומרכזי.

הטמפרטורות ירדו ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן ברוב אזורי הארץ צפוי ממטרים מקומיים. במדבר יהודה וים המלח עדיין חשש לשיטפונות.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן, במהלך הבוקר יוסיף לרדת גשם מידי פעם מלווה בסופות רעמים בודדות ועדיין קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וצפון הערבה. ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. משעות הצהרים הגשמים יחלשו בהדרגה.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית, עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל בעיקר בחוף הדרומי ובנגב. קר מהרגיל.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-16

תל אביב: 21-20

באר שבע: 8-18

חיפה: 8-11

טבריה: 11-15

צפת: 8-12

אילת: 13-22

