נר ראשון של חנוכה בירושלים ( צילום: יונתן זינדל/Flash90 )

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן. לקרת שעות הצהריים צפוי גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות ירד מצפון הארץ עד הנגב . בהמשך היום הגשם יתחזק וילווה בסופות רעמים וברד, אז קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וצפון הערבה ובהמשך גם חשש להצפות בדגש על השפלה ובמישור החוף הדרומי ומרכזי.