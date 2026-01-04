בעוד העולם צופה בתיעוד הדרמטי של ניקולס מדורו, נשיא ונצואלה המודח, מובל באזיקים למעצר בארצות הברית לאחר פשיטה נועזת, היו מי שבחרו בישראל להזדהות דווקא עם הרודן המובס.

ח"כ סמיר בן סעיד ממפלגת תע"ל עורר סערה ציבורית וזעם רב כאשר העלה לחשבון הפייסבוק שלו תמונה של מדורו עטוף בצעיף בדוגמת דגל פלסטין, ובחר לתקוף חזיתית את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. בפוסט שפרסם, הגדיר בן סעיד את מעצרו של מדורו – המואשם בניהול שלטון דמים שחיבר בין פשע, סמים וטרור כ"דוגמה ליהירות האמריקאית".

ההתייצבות של חבר כנסת לצד דיקטטור אכזר לא נותרה ללא מענה. גולשים תקפו בחריפות את המהלך ואמרו כי מדורו הוא רודן שחיבר בין עולם הפשע והסמים לבין לאומנות ערבית וטרור, וכי חברי הכנסת הערביים ההולכים בעקבותיו מוכיחים באיזה צד של ההיסטוריה הם נמצאים.

עזות מצח זו אינה מקרית, רק לאחרונה בן סעיד החליט להשתמש בדוכן הכנסת כדי להלל דמות אחרת השנויה במחלוקת עמוקה. באותו אירוע, ביקש בן סעיד לברך את זוהראן ממדאני, שנבחר לראשות עיריית ניו יורק, תוך שהוא מציג אותו כלוחם ב"הסתה וגזענות". סגן יו"ר הכנסת, ח"כ יעקב מרגי, קטע את דבריו בנחרצות, כינה אותו "חצוף" והורה למשמר הכנסת להורידו בכוח מהדוכן.