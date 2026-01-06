לוחמי האש של תחנת פתח תקווה פעלו הבוקר (שלישי) בשריפה שפרצה במבנה חינוך בבית הספר "דרכי נועם" בעיר.

עם קבלת הדיווח במוקד 102, הוזנקו למקום צוותים מתוגברים אשר זיהו עשן כבד היוצא מאחד האגפים במבנה.

מפקד האירוע הורה על פינוי מיידי ומהיר של כלל התלמידים והסגל החינוכי אל מחוץ לכתלי בית הספר, לצד פינוי של שני גני ילדים סמוכים, וזאת במטרה למנוע פגיעה בחיי אדם.