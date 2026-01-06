לוחמי האש של תחנת פתח תקווה פעלו הבוקר (שלישי) בשריפה שפרצה במבנה חינוך בבית הספר "דרכי נועם" בעיר.
עם קבלת הדיווח במוקד 102, הוזנקו למקום צוותים מתוגברים אשר זיהו עשן כבד היוצא מאחד האגפים במבנה.
מפקד האירוע הורה על פינוי מיידי ומהיר של כלל התלמידים והסגל החינוכי אל מחוץ לכתלי בית הספר, לצד פינוי של שני גני ילדים סמוכים, וזאת במטרה למנוע פגיעה בחיי אדם.
במקביל לפעולות הפינוי, צוותי הכיבוי חתרו למגע עם מוקד האש וביצעו סריקות נרחבות לשלילת הימצאות לכודים במבנה.
כעבור כמחצית השעה נמסר כי לוחמי האש השיגו שליטה מלאה על מוקד השריפה בבית הספר, והיא הסתיימה בחסדי שמים ללא נפגעים.
לאחר סיום פעולות הכיבוי ואוורור המקום, בהתאם להנחיית מפקד האירוע ובתיאום עם הנהלת המוסד, כלל התלמידים והסגל החינוכי שבו למבנה וחזרו לשגרת הלימודים.
חוקר דליקות יפעל בזירה לקביעת סיבת פרוץ הדליקה.
0 תגובות