בחסדי שמים ללא נפגעים

שריפה פרצה בבית ספר בפתח תקווה: שני גני ילדים ובית הספר פונו עד לכיבוי האש

במבנה חינוך בבית הספר "דרכי נועם" בפתח תקווה פרצה הבוקר שריפה שהובילה לפינוי בית הספר ושני גני ילדים סמוכים | עם תום פעולות הכיבוי והאוורור, חזרו התלמידים ללימודם (בארץ)

זירת השריפה בבית הספר "דרכי נועם" (צילום: כבאות והצלה לישראל, מחוז מרכז)

לוחמי האש של תחנת פתח תקווה פעלו הבוקר (שלישי) בשריפה שפרצה במבנה חינוך בבית הספר "דרכי נועם" בעיר.

עם קבלת הדיווח במוקד 102, הוזנקו למקום צוותים מתוגברים אשר זיהו עשן כבד היוצא מאחד האגפים במבנה.

מפקד האירוע הורה על פינוי מיידי ומהיר של כלל התלמידים והסגל החינוכי אל מחוץ לכתלי בית הספר, לצד פינוי של שני גני ילדים סמוכים, וזאת במטרה למנוע פגיעה בחיי אדם.

זירת השריפה בבית הספר "דרכי נועם" (צילום: כבאות והצלה לישראל, מחוז מרכז)
זירת השריפה בבית הספר "דרכי נועם" (צילום: כבאות והצלה לישראל, מחוז מרכז)

במקביל לפעולות הפינוי, צוותי הכיבוי חתרו למגע עם מוקד האש וביצעו סריקות נרחבות לשלילת הימצאות לכודים במבנה.

כעבור כמחצית השעה נמסר כי לוחמי האש השיגו שליטה מלאה על מוקד השריפה בבית הספר, והיא הסתיימה בחסדי שמים ללא נפגעים.

לאחר סיום פעולות הכיבוי ואוורור המקום, בהתאם להנחיית מפקד האירוע ובתיאום עם הנהלת המוסד, כלל התלמידים והסגל החינוכי שבו למבנה וחזרו לשגרת הלימודים.

חוקר דליקות יפעל בזירה לקביעת סיבת פרוץ הדליקה.

