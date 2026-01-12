דרמה בוועדה המייעצת למינוי בכירים: ועדת גרוניס תתכנס מחר (שלישי) לדיון גורלי שעשוי לחרוץ את גורל מינויו של אלוף רומן גופמן, המועמד של ראש הממשלה נתניהו לתפקיד ראש המוסד הבא. כפי שדווח לראשונה ב-ynet, הוועדה החליטה להעלות הילוך בבדיקת "פרשת אלמקייס" וזימנה שורת עדי מפתח בצה"ל ובמערכת הביטחון.

מנכ"ל משרד הביטחון על דוכן העדים ההתפתחות המשמעותית ביותר היא זימונו של מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (במיל') אמיר ברעם.

ברעם, שכיהן כאלוף פיקוד הצפון בזמן הפרשה, היה זה שרשם לגופמן הערה פיקודית – מסמך שמונח כעת כמשקולת על שולחן הוועדה. לצידו יופיעו מחר גם ראש מחלקת ביטחון מידע באמ"ן וקצין המודיעין של אוגדה 210.

נער בן 17 בלב "מבצע השפעה"

במרכז הבירור עומד מקרה חריג ומטלטל: הפעלתו לכאורה של אורי אלמקייס, נער בן 17, על ידי גורמי מודיעין תחת פיקודו של גופמן באוגדת הבשן. על פי הפרסום בעיתון "הארץ", במהלך שירותו של גופמן כמפקד האוגדה, הוא אישר לכאורה לשני אנשי מודיעין להפעיל את אלמקייס אף שלא הוסמכו לכך.

במסגרת מה שהוגדר כ"מבצע השפעה", הועברו לנער ידיעות מסווגות כדי שיפיץ אותן בערוצי הטלגרם שלו – פעולה שהסתיימה במעצרו של הנער על ידי השב"כ ובמאסר ממושך.

האם גופמן ידע? חברי הוועדה מבקשים להבין כעת את עומק מעורבותו של גופמן. לפי חשיפת ynet, הוועדה החליטה להעמיק בבירור הפרשה לפני קבלת החלטה סופית, לאחר שגופמן כבר הופיע בפניה לפני כשבועיים. עדותו של אמיר ברעם מחר עשויה להכריע האם הנזיפה הפיקודית מהעבר תהפוך למכשול בלתי עביר בדרך לכיסא ראש המוסד.