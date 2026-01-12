כיכר השבת
"למקומה הנכון"

לאחר עשרות שנים: האבן ההיסטורית תחזור לכותל המערבי

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע על השבת אבן מאבני הכותל המערבי המוצבת כבר עשרות שנים בקריה בתל אביב, לגניזה ייעודית במקומה לצד שאר אבני הכותל המערבי | לפני כחודש הושבה אבן אחרת מהכנסת (בארץ)

האבן ההיסטורית (צילום: נטע דבח משרד הביטחון)

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע היום על השבת אבן מאבני הכותל המערבי העתיקות, המוצבת כבר עשרות שנים בקריה בתל אביב, לגניזה ייעודית במקומה לצד שאר אבני הכותל המערבי.

הדברים סוכמו בשיחה שקיים שר הביטחון עם רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ, במסגרתה הודיע שר הביטחון כי נעתר לבקשת רב הכותל להשבת האבן למקומה הטבעי, כחלק מהמהלך הכולל להשבת אבני הכותל העתיקות שהוצבו במהלך השנים ברחבי הארץ.

האבן, אשר הוצבה עד כה לתצוגה בקריה בתל אביב, תושב בימים הקרובים למקומה ותיטמן בגניזה ייעודית לצד אבני הכותל המערבי.

כזכור, לפני כחודש, במהלך חג החנוכה, הושבה אבן אחרת מאבני הכותל שהוצבה במשך שנים בכנסת למקומה.

שר הביטחון מסר כי "אבן הכותל שייכת לכותל - למקום הקדוש לעם היהודי, לשורש הזהות והאמונה שלנו. מקומה בלב ירושלים, מול אבני התפילה וההיסטוריה של העם היהודי. אני מודה לרב הכותל הרב שמואל רבינוביץ על שיתוף הפעולה ועל עשייתו למען קדושת הכותל ואחדות ירושלים. החזרת האבן לכותל היא תיקון ערכי וסמלי, שמבטא כבוד למסורת, להיסטוריה ולריבונותה של מדינת ישראל בבירתה הנצחית".

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ הוסיף: “אני מברך ומודה לשר הביטחון על ההחלטה להשיב את אבן הכותל למקומה לצד שאר אבני הכותל המערבי כראוי לאבני הקודש - אבני הכותל המערבי קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם ומקומן הוא לצד אבני הכותל המערבי".

