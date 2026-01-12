המשטרה פיזרה ניפצו חלונות של אוטובוסים והציתו פחים: עשרות קיצוניים הפגינו בירושלים עשרות קיצוניים הפגינו הערב בצומת הרחובות יחזקאל ושמואל הנביא בירושלים | המפגינים חסמו את התנועה, הציתו פחים וניפצו חלונות של אוטובוסים שעברו במקום | המשטרה פעלה לפיזור ההפגנה (בארץ)

מב משה בשן כיכר השבת | 22:46