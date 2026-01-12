פח בוער והחלונות המנופצים (צילום: מוטי פרץ)
עשרות קיצוניים הפגינו הערב (שני) בצומת הרחובות יחזקאל ושמואל הנביא בירושלים.
המשטרה פעלה במקום לפיזור ההפגנה, לאחר שהמפגינים חסמו את התנועה, הציתו פחים וניפצו חלונות של אוטובוסים שעברו במקום.
מדוברות המשטרה נמסר כי "שוטרי מחוז ירושלים פועלים כעת בצומת יחזקאל/שמואל הנביא להשבת הסדר הציבורי, לאחר שלמקום הגיעו מפרי סדר שחוסמים את ציר התנועה, מתנהגים באלימות תוך הצתת פחים ומשבשים את מרקם החיים התקין באזור".
עוד הוסיפו בדוברות: "משטרת ישראל מדגישה כי התפרעות אלימה של מפרי הסדר ופורעי החוק וחסימת צירי תנועה, ראויות לכל גנאי ומהוות עבירות פליליות, מסכנות חיי אדם ועלולות להסתיים באסון כבד".
