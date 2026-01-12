כיכר השבת
ניפצו חלונות של אוטובוסים והציתו פחים: עשרות קיצוניים הפגינו בירושלים 

עשרות קיצוניים הפגינו הערב בצומת הרחובות יחזקאל ושמואל הנביא בירושלים | המפגינים חסמו את התנועה, הציתו פחים וניפצו חלונות של אוטובוסים שעברו במקום | המשטרה פעלה לפיזור ההפגנה (בארץ)

פח בוער והחלונות המנופצים (צילום: מוטי פרץ)

עשרות קיצוניים הפגינו הערב (שני) בצומת הרחובות יחזקאל ושמואל הנביא ב.

פעלה במקום לפיזור ההפגנה, לאחר שהמפגינים חסמו את התנועה, הציתו פחים וניפצו חלונות של אוטובוסים שעברו במקום.

מדוברות המשטרה נמסר כי "שוטרי מחוז ירושלים פועלים כעת בצומת יחזקאל/שמואל הנביא להשבת הסדר הציבורי, לאחר שלמקום הגיעו מפרי סדר שחוסמים את ציר התנועה, מתנהגים באלימות תוך הצתת פחים ומשבשים את מרקם החיים התקין באזור".

עוד הוסיפו בדוברות: "משטרת ישראל מדגישה כי התפרעות אלימה של מפרי הסדר ופורעי החוק וחסימת צירי תנועה, ראויות לכל גנאי ומהוות עבירות פליליות, מסכנות חיי אדם ועלולות להסתיים באסון כבד".

3
מזדעזע איך יכולים לעשות את זה זה ממש חילול השם איפה הרבנים הגדולי ישראל הם שותקים
אורי
הם שואלים רבנים ? כל ת"ח/רב שיביע דעתו נגדם, נתון בסכנת חיים
מייקל
ומה ניראה לך דיש להם רב
יוסף חיים נעים
2
לכל מי ששאל למה קרה מה שקרה-הנה התשובה... חילול ה' צרוף ומזוקק!!!!!!!!!!!!
משה
1
גם עכשיו וגם בפעם שעבר (שהסתיים באסון) מדובר בכמה פוחזים, נוער שוליים / קיצונים (אותו דבר), וחבל ללכלך על ציבור כל כך איכותי וחשוב.
יוחנן

