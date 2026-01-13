כיכר השבת
חשש כבד

נמשכים החיפושים אחר הנער החרדי שנסחף במודיעין עלית | כתב 'כיכר' מתעד את הדרמה מהשטח  

כוחות חילוץ סורקים את תוואי נחל מודיעים הסמוך למודיעין עילית, בעקבות דיווחים על נער שנסחף | אנשי צוות תיארו ל'כיכר השבת' את האירועים מהזירה | לדבריהם, מדובר בזרימה חזקה מאוד: "אלה מים שגם רכב שנכנס אליהם עלול להיסחף" | חשש כבד לחיי הנער (בארץ)

הפרמדיק יצחק נויגרשל בשיחה עם 'כיכר' (צילום: משה מנס)

כוחות חילוץ רבים סורקים את תוואי נחל מודיעים הסמוך למודיעין עילית, לאחר שהוזנקו לחיפושים בעקבות דיווחים על נער שנסחף. נער נוסף שהצליח לצאת מהנחל סיפר כי חברו ניסה גם הוא להיחלץ, אך ללא הצלחה.

אנשי כוחות החילוץ שנמצאים בזירה תיארו ל'כיכר השבת' כי הכוחות הראשונים שהגיעו למקום חברו למודיע שזיהה שני נערים שנכנסו למים.

תיעודים מהשטח (צילום: משה מנס, כיכר השבת)

לדבריהם, הצוותים הראשונים לא איתרו ממצאים חריגים בתוך הנחל עצמו. בשל תנאי השטח והזרימה החזקה, לא ניתן היה להיכנס אליו בבטחה. במקום זאת בוצעו סריקות מחוץ לערוץ הנחל, שבמהלכן אותר אחד הנערים. הנער סיפר לכוחות כי חברו שהיה עמו במים לא יצא מהנחל.

תיעודים מהשטח (צילום: משה מנס, כיכר השבת)
שיחה עם שי סהר, מנהל תחנת מודיעין במגן דוד אדום (צילום: משה מנס, כיכר השבת)

הכוחות דגמו ואספו מידע על מיקומים שונים לאורך המסלול, על פי עדויות של אזרחים שראו בוודאות אדם נסחף במים. המידע הועבר לכלל הכוחות המיוחדים שפועלים בזירה – בהם משטרת ישראל, כוחות כיבוי והצלה, יחידות מיוחדות, וכן כוחות צה״ל שהוזעקו למקום. בשלב זה מתבצעות סריקות אינטנסיביות בניסיון לאתר את הנער הנעדר.

בהתייחסות להיבט הרפואי נשאל הפרמדיק יצחק נויגרשל כיצד ייתכן שאדם מתקשה לצאת מנחל שאינו נראה עמוק במיוחד. לדבריו, לא מדובר בהיפותרמיה או מכת קור, שכן מצבים כאלה אינם מתפתחים במהירות כה רבה. הסיבה המרכזית היא עוצמת הזרימה.

תיעודים מהשטח (צילום: משה מנס, כיכר השבת)
כוחות בשטח (צילום: משה מנס, כיכר השבת)
שיחה עם עזרא עמק, איש כבאות והצלה (צילום: משה מנס)

"המים יכולים להיראות שקטים על פני השטח, אבל מדובר בזרימה חזקה מאוד," הסביר. "אלה מים שגם רכב שנכנס אליהם עלול להיסחף."

בהתייחסות לאירוע דומה שהתרחש באותו נחל לפני כ־11 שנים אמר הפרמדיק: "זה היה אירוע גדול, ולצערנו אנחנו יודעים איך הוא נגמר".

אנשי הצוותים ששוחחו עם 'כיכר' סיכמו כי כוחות החילוץ ממשיכים בפעולות בשטח, והביעו תקווה לבשורות טובות.

1
מתפללים לבשורות טובות בע"ה.
מאמינים בניסים

