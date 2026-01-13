הפרמדיק יצחק נויגרשל בשיחה עם 'כיכר' ( צילום: משה מנס )

כוחות חילוץ רבים סורקים את תוואי נחל מודיעים הסמוך למודיעין עילית, לאחר שהוזנקו לחיפושים בעקבות דיווחים על נער שנסחף. נער נוסף שהצליח לצאת מהנחל סיפר כי חברו ניסה גם הוא להיחלץ, אך ללא הצלחה.

אנשי כוחות החילוץ שנמצאים בזירה תיארו ל'כיכר השבת' כי הכוחות הראשונים שהגיעו למקום חברו למודיע שזיהה שני נערים שנכנסו למים.

לדבריהם, הצוותים הראשונים לא איתרו ממצאים חריגים בתוך הנחל עצמו. בשל תנאי השטח והזרימה החזקה, לא ניתן היה להיכנס אליו בבטחה. במקום זאת בוצעו סריקות מחוץ לערוץ הנחל, שבמהלכן אותר אחד הנערים. הנער סיפר לכוחות כי חברו שהיה עמו במים לא יצא מהנחל.

הכוחות דגמו ואספו מידע על מיקומים שונים לאורך המסלול, על פי עדויות של אזרחים שראו בוודאות אדם נסחף במים. המידע הועבר לכלל הכוחות המיוחדים שפועלים בזירה – בהם משטרת ישראל, כוחות כיבוי והצלה, יחידות מיוחדות, וכן כוחות צה״ל שהוזעקו למקום. בשלב זה מתבצעות סריקות אינטנסיביות בניסיון לאתר את הנער הנעדר. בהתייחסות להיבט הרפואי נשאל הפרמדיק יצחק נויגרשל כיצד ייתכן שאדם מתקשה לצאת מנחל שאינו נראה עמוק במיוחד. לדבריו, לא מדובר בהיפותרמיה או מכת קור, שכן מצבים כאלה אינם מתפתחים במהירות כה רבה. הסיבה המרכזית היא עוצמת הזרימה.

"המים יכולים להיראות שקטים על פני השטח, אבל מדובר בזרימה חזקה מאוד," הסביר. "אלה מים שגם רכב שנכנס אליהם עלול להיסחף."

בהתייחסות לאירוע דומה שהתרחש באותו נחל לפני כ־11 שנים אמר הפרמדיק: "זה היה אירוע גדול, ולצערנו אנחנו יודעים איך הוא נגמר".

אנשי הצוותים ששוחחו עם 'כיכר' סיכמו כי כוחות החילוץ ממשיכים בפעולות בשטח, והביעו תקווה לבשורות טובות.