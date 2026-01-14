לוחמי אש מתחנת מרחב "האומה" הוזעקו הלילה (רביעי) לאירוע חריג בבניין מגורים בירושלים, שהחל בדיווח שגרתי על עשן העולה מקומת המרתף, הסתיים במניעת אסון כבד.

עם הגעת הצוותים למקום, הבחינו הלוחמים כי מהקומה התחתונה (מינוס 1) עולים אדים סמיכים ולא עשן שריפה רגיל. בבדיקה מעמיקה התברר כי הקומה כולה מוצפת במי גשמים בגובה של כחצי מטר.

האירוע נראה תחילה כתוצאה מכשל במערכת ההסקה, אך השקט ששרר, ללא רעש של פיצוץ צנרת או זרימת מים, הדליק נורה אדומה אצל מפקד האירוע.

במהירות ותוך הפעלת שיקול דעת, האירו הלוחמים את המים העכורים בפנסים וזיהו שני ארונות חשמל (פילרים) השקועים לחלוטין. התברר כי קצר חשמלי פעיל הרתיח את המים והפך את ההצפה כולה למלכודת חשמל קטלנית , וזאת מבלי שמערכת החשמל קפצה או ניתקה את הזרם.

לוחמי האש, שהבינו כי כל מגע במים עלול להיות קטלני, הרחיקו דיירים וסקרנים, בודדו את הזירה והמתינו לניתוק המתח. רק לאחר וידוא מוחלט שהמים אינם מחושמלים, החלו בפעולות השאיבה.

מפקד האירוע, רשף רמי מונסונגרו: "מדובר באירוע נדיר ומסוכן מאוד. המראה של מים עומדים שרותחים ומעלים אדים, ללא מקור חום גלוי היה מטריד. ההיערנות של הלוחמים וההבנה שמדובר במים מחושמלים מנעו טרגדיה.

"אנו מבקשים מהציבור: בכל מקרה של הצפה עם אדים חריגים, רעשים משונים או קרבה למקורות חשמל – התרחקו מיד וחייגו 102".