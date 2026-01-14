כיכר השבת
"מלכודת חשמל קטלנית"

מים רותחים לצד חשמל פעיל: כך לוחמי האש מנעו אסון כבד בבניין מגורים בירושלים

דיווח שגרתי על עשן העולה מקומת המרתף, הסתיים במניעת אסון כבד לאחר שהתברר כי שני ארונות חשמל שקועים לחלוטין בתוך הצפה של מים וקצר חשמלי פעיל הרתיח את המים והפך את ההצפה כולה למלכודת חשמל קטלנית (בארץ)

זירת האירוע החריג (צילום: דוברות כבאות והצלה לישראל)

לוחמי אש מתחנת מרחב "האומה" הוזעקו הלילה (רביעי) לאירוע חריג בבניין מגורים ב, שהחל בדיווח שגרתי על עשן העולה מקומת המרתף, הסתיים במניעת אסון כבד.

עם הגעת הצוותים למקום, הבחינו הלוחמים כי מהקומה התחתונה (מינוס 1) עולים אדים סמיכים ולא עשן שריפה רגיל. בבדיקה מעמיקה התברר כי הקומה כולה מוצפת במי גשמים בגובה של כחצי מטר.

האירוע נראה תחילה כתוצאה מכשל במערכת ההסקה, אך השקט ששרר, ללא רעש של פיצוץ צנרת או זרימת מים, הדליק נורה אדומה אצל מפקד האירוע.

במהירות ותוך הפעלת שיקול דעת, האירו הלוחמים את המים העכורים בפנסים וזיהו שני ארונות חשמל (פילרים) השקועים לחלוטין. התברר כי קצר חשמלי פעיל הרתיח את המים והפך את ההצפה כולה למלכודת חשמל קטלנית , וזאת מבלי שמערכת החשמל קפצה או ניתקה את הזרם.

לוחמי האש, שהבינו כי כל מגע במים עלול להיות קטלני, הרחיקו דיירים וסקרנים, בודדו את הזירה והמתינו לניתוק המתח. רק לאחר וידוא מוחלט שהמים אינם מחושמלים, החלו בפעולות השאיבה.

מפקד האירוע, רשף רמי מונסונגרו: "מדובר באירוע נדיר ומסוכן מאוד. המראה של מים עומדים שרותחים ומעלים אדים, ללא מקור חום גלוי היה מטריד. ההיערנות של הלוחמים וההבנה שמדובר במים מחושמלים מנעו טרגדיה.

"אנו מבקשים מהציבור: בכל מקרה של הצפה עם אדים חריגים, רעשים משונים או קרבה למקורות חשמל – התרחקו מיד וחייגו 102".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר