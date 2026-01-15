כיכר השבת
"אין מקום לשנאת יהודים": הפרס המכובד שישראל תעניק לצ'ארלי קירק

ישראל תעניק פרס הוקרה סמלי לפעיל שנרצח צ’ארלי קירק, כהכרה במאמציו להיאבק באנטישמיות | פחות מחודש לפני מותו, כתב קירק: "שנאת יהודים אין לה מקום בחברה שלנו. היא מקלקלת את המוח, דחו אותה" (בארץ)

צ'ארלי קירק (צילום: שאטרסטוק)

ישראל תעניק פרס הוקרה סמלי לפעיל השמרני שנרצח צ’ארלי קירק, כהכרה במאמציו להיאבק באנטישמיות. לפי דיווח של סוכנות הידיעות Associated Press, ההוקרה תינתן במסגרת הכנס הבינלאומי בירושלים למאבק באנטישמיות.

קירק, מייסד הארגון השמרני טרנינג פוינט, נרצח בספטמבר במהלך אירוע באוניברסיטת יוטה ואלי. ביום שבו נורה למוות, כינה אותו ראש הממשלה "חבר אמיץ של ישראל, שנאבק בשקרים ועמד איתן למעננו".

נתניהו הוסיף כי מדובר ב"אדם יוצא דופן". לדבריו, "אמונתו האמיצה בחופש הביטוי ישאירו חותם מתמשך".

פחות מחודש לפני מותו, כתב קירק בפוסט ב-X: "שנאת יהודים אין לה מקום בחברה שלנו. היא מקלקלת את המוח, דחו אותה".

קירק סיפר בהזדמנות אחרת כי הוא לומד עברית וכותב ספר על השבת, וכי הוא מבקר בישראל ונאבק למענה. ההוקרה שתינתן לו בישראל משקפת את הערכת המדינה לפועלו כנגד אנטישמיות ולתמיכתו בישראל.

