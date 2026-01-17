שר הכלכלה והתעשייה, ח"כ ניר ברקת, הודיע הערב (חמישי) על מינויו של פרופ' משה כהן אליה לעמוד בראש הקרן לסיוע משפטי שהקים לאחרונה, בהיקף של שני מיליון שקלים.

הקרן נועדה להעניק סיוע משפטי לאזרחים שנפגעו מערוץ 12, הן באמצעות הגנה משפטית מפני תביעות השתקה, והן באמצעות סיוע בהגשת תביעות דיבה יזומות נגד הערוץ עבור אזרחים שהערוץ פגע בשמם הטוב.

פרופ' משה כהן אליה הוא משפטן בכיר ומומחה למשפט חוקתי ומינהלי, שכיהן כדיקן הפקולטה למשפטים במרכז האקדמי פרס. מחקריו ועשייתו עוסקים בחופש הביטוי, זכויות אדם ויחסי רשויות השלטון.

לאורך השנים מילא תפקידים אקדמיים וניהוליים בכירים, השתתף בוועדות ציבוריות שונות, והוא נחשב לקול מרכזי ומשפיע בשיח המשפטי והציבורי בישראל. בנוסף הוא משמש כפרשן בערוץ 14, ופאנליסט בתוכנית 'הפטריוטים'.

אליה מסר בעקבות זכייתו בתפקיד: "חופש הביטוי הוא עיקרון יסוד. אלחם למען עם ישראל נגד תביעות ההשתקה של ערוץ 12, יש להם יותר מדי כוח והם מטילים אימה על שופטים. ביחד נוציא את הצדק לאור".