מזג האוויר החורפי בדרך לסיום: התחזית המלאה להמשך השבוע

על פי תחזית מזג האוויר של החזאי ליאור סודרי, לאחר מערכת חורפית שנמשכה מספר ימים, מזג האוויר צפוי להתחמם בהמשך השבוע.

מחר יום שני יהיה מעונן חלקית וקר. עד לשעות הצהרים ירד גשם מקומי קל מידי פעם, בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב, וקיים חשש קל לשיטפונות בנחלים. בלילה צפויה התבהרות וקיים חשש לקרה במקומות המועדים.

בשלישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר וקר מהרגיל לעונה. בבוקר ובלילה צפויה קרה במקומות המועדים.

יום רביעי - מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, תחול עליה בטמפרטורות ויהיה יבש. בצפון הארץ ‏ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. בחמישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, הטמפ' יעלו ויהיה חמים מהרגיל לעונה ‏ויבש. בצפון הארץ ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. ייתכן טפטוף מקומי.‏

ביום שישי הרוחות המזרחיות יחלשו, יוסיף להיות חמים מהרגיל לעונה ויבש.