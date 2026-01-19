כיכר השבת
התינוקות במצב אנוש

בתוך שעה: כוחות רפואה הוזעקו לארבעה מקרי איבוד הכרה של פעוטות ברחבי הארץ

בתוך כשעה, כונני איחוד הצלה ביצעו ארבעה החייאות על תינוקות ברחבי הארץ; בירושלים, בצפת ובמושב מגשימים | בזירה הקשה בירושלים נקבע מותם של שני פעוטות, עוד עוד 53 פונו לבתי החולים כשהם עם בעיות נשימה - אחרי שככל הנראה חומר כימי נפלט מאמצעי חימום | בזירת הנוספות פונו התינוקות במצב אנוש (בארץ)

הזירה בצפת (צילום: איחוד הצלה)

יממה קשה: בתוך כשעה, כונני איחוד הצלה ביצעו ארבעה החייאות על תינוקות ברחבי הארץ; בירושלים, בצפת ובמושב מגשימים. בזירה הקשה בירושלים נקבע מותם של שני פעוטות, עוד עוד 53 פונו לבתי החולים כשהם עם בעיות נשימה - אחרי שככל הנראה חומר כימי נפלט מאמצעי חימום. בזירת הנוספות פונו התינוקות במצב אנוש.

המקרה הראשון היה בשעה 12:22, כאשר נמסר למוקד איחוד הצלה על החייאה בגן ילדים בשכונת רוממה בירושלים.

יוסי גוטהולד, יחיאל שטרן ועקיבא אנג'ל חובשי איחוד הצלה סיפרו: "בתחילה ביצענו החייאה על פעוטה כבת 4 חודשים שאיבדה את ההכרה ולאחר מכן נמסר לנו כי גם פעוט בן 4 חודשים איבד את ההכרה. ביצענו בהם פעולות החייאה ולאחר מכן הם פונו במצב אנוש לבתי חולים. עשרות ילדי הגנים בסביבה ובבניין פונו. כמו כן: ניידת טיפול נמרץ של איחוד הצלה ואמבולנסים של איחוד הצלה פינו מהזירה 21 ילדים במצב קל ובהכרה".

לאחר מכן, בשעה 12:40 צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו לדירה בצפת עקב דיווח על פעוטה בת חודש שאיבדה את הכרתה.

אליהו שילוח ראש סניף איחוד הצלה גליל והחובשים חיים בן שושן ואדיר שאלתיאל מסרו: "ביצענו בה פעולות החייאה ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים זיו תוך כדי המשך פעולות החייאה. מצבה בשלב זה מוגדר אנוש".

בנוסף, בשעה 12:59 בשעה צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו למושב מגשימים עקב דיווח על פעוטה בת 3 שבועות שאיבדה את הכרתה בגן שעשועים.

אבי מיארה ראש סניף איחוד הצלה בפתח תקווה והחובשים אלחנן שושני ומשה פרום מסרו: "ביצענו בה פעולות החייאה ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה תוך כדי המשך פעולות החייאה. מצבה בשלב זה מוגדר אנוש".

