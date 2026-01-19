כיכר השבת
אסון התינוקות בירושלים

התפתחות בחקירת המוות | ההערכה: מתו כתוצאה ממזגן עם חום גבוה

בתום בדיקות ראשוניות לא נמצאו חומרים מסוכנים בגוף הפעוטות שנפטרו בפעוטון בירושלים | כיוון החקירה כרגע הוא התייבשות כתוצאה ממזגן בחום גבוה | כל הפרטים (בארץ)

הזירה בירושלים (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

בתום בדיקות ראשוניות במכון לרפואה משפטית לא נמצאו חומרים מסוכנים בגוף הפעוטות שנפטרו בפעוטון ב.

על פי הדיווחים, כיוון החקירה כרגע הוא התייבשות כתוצאה ממזגן בחום גבוה. לעת עתה מחכים לאישור משפטי לנתיחה שנועדה לקבוע בוודאות את סיבת המוות.

בתחילה חשבו כי מדובר בהרעלה וכדומה, אך החשד הזה התפוגג כנראה די במהירות. בכבאות והצלה מסרו היום כי "מבדיקות שבוצעו באמצעות מכשור ייעודי לא זוהו ערכים של חומרים מסוכנים או רעילים במקום".

גם בדיקה שעברו כלל הפעוטות מהמעון, שפונו לבית חולים בירושלים, לא העלו ממצאים חריגים בדם.

המשטרה עדכנה מוקדם יותר הערב כי החקירה עודנה מתנהלת. מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד, שוחח עם המפקדים ואמרי כי"מדובר במקרה מצער מאוד וליבנו עם המשפחות".

לדבריו, "כרגע לנגד עינינו עומדת החקירה שמטרתה להגיע לחקר האמת תוך ביצוע הפעולות הנדרשות, וזאת לצד גילוי רגישות גדולה אל מול המשפחות להביא את יקיריהן לקבורה בהקדם האפשרי".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר