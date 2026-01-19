התפתחות בחקירת המוות | ההערכה: מתו כתוצאה ממזגן עם חום גבוה

בתום בדיקות ראשוניות במכון לרפואה משפטית לא נמצאו חומרים מסוכנים בגוף הפעוטות שנפטרו בפעוטון בירושלים.

על פי הדיווחים, כיוון החקירה כרגע הוא התייבשות כתוצאה ממזגן בחום גבוה. לעת עתה מחכים לאישור משפטי לנתיחה שנועדה לקבוע בוודאות את סיבת המוות.

בתחילה חשבו כי מדובר בהרעלה וכדומה, אך החשד הזה התפוגג כנראה די במהירות. בכבאות והצלה מסרו היום כי "מבדיקות שבוצעו באמצעות מכשור ייעודי לא זוהו ערכים של חומרים מסוכנים או רעילים במקום".

גם בדיקה שעברו כלל הפעוטות מהמעון, שפונו לבית חולים בירושלים, לא העלו ממצאים חריגים בדם.

המשטרה עדכנה מוקדם יותר הערב כי החקירה עודנה מתנהלת. מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד, שוחח עם המפקדים ואמרי כי"מדובר במקרה מצער מאוד וליבנו עם המשפחות".

לדבריו, "כרגע לנגד עינינו עומדת החקירה שמטרתה להגיע לחקר האמת תוך ביצוע הפעולות הנדרשות, וזאת לצד גילוי רגישות גדולה אל מול המשפחות להביא את יקיריהן לקבורה בהקדם האפשרי".