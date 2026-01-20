כיכר השבת
סגירת מעגל

"הצדק נעשה": כך הגיב אבי החטוף שנורה ע"י פעיל אונר"א להריסת המתחם

אביו של יונתן סמרנו הי"ד, שנורה ונחטף על ידי פעיל אונר"א בשבעה באוקטובר הגיב בהתרגשות על רקע התיעודים של הריסת מתחם אונר"א בירושלים | "הבוקר, סוף־סוף, הצדק נעשה", הכריז האב (בארץ)

קובי סמרנו, אביו של יונתן סמרנו הי"ד, שנורה ונחטף על ידי פעיל אונר"א בשבעה באוקטובר הגיב בהתרגשות על רקע התיעודים של הריסת מתחם אונר"א בירושלים הבוקר.

"הבוקר הזה הוא בוקר של סגירת מעגל עבורי ועבור משפחתי", ציין האב. "יונתי שלנו נחטף באכזריות על ידי פעיל אונר"א מתועב, ובמשך תקופה ארוכה לא יכולנו לחיות בשקט עד שהבאנו אותו לקבר ישראל".

לדבריו, "הבוקר, סוף־סוף, הצדק נעשה: משרדי אונר"א בירושלים נהרסו כליל. אונר"א היא מחוץ לחוק והיא מחוץ למדינת ישראל. אני מודה לכל מי שסייע ודחף לקידום החוק שאפשר את ההריסה הזו, ומקווה שלא נראה עוד את אונר"א במדינת ישראל."

פינוי המקום, שהתבצע מוקדם יותר החודש, וההריסה שהתרחשה היום, הגיעו בעקבות החלטת הממשלה לניתוק יחסי העבודה עם אונר"א - סוכנות הסעד לפליטים פלסטינים של האו"ם - על ידי יצירת חלופות בגורמים אחרים.

החקיקה בכנסת קבעה כי נכסי הארגון יועברו למדינה ותבוטל החסינות הדיפלומטית שקיבל, משום שחלק מפעיליו חשודים בהשתתפות במעשי הטבח ב-7 באוקטובר.

.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר