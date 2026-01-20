קובי סמרנו, אביו של יונתן סמרנו הי"ד, שנורה ונחטף על ידי פעיל אונר"א בשבעה באוקטובר הגיב בהתרגשות על רקע התיעודים של הריסת מתחם אונר"א בירושלים הבוקר.

"הבוקר הזה הוא בוקר של סגירת מעגל עבורי ועבור משפחתי", ציין האב. "יונתי שלנו נחטף באכזריות על ידי פעיל אונר"א מתועב, ובמשך תקופה ארוכה לא יכולנו לחיות בשקט עד שהבאנו אותו לקבר ישראל".

לדבריו, "הבוקר, סוף־סוף, הצדק נעשה: משרדי אונר"א בירושלים נהרסו כליל. אונר"א היא מחוץ לחוק והיא מחוץ למדינת ישראל. אני מודה לכל מי שסייע ודחף לקידום החוק שאפשר את ההריסה הזו, ומקווה שלא נראה עוד את אונר"א במדינת ישראל."

פינוי המקום, שהתבצע מוקדם יותר החודש, וההריסה שהתרחשה היום, הגיעו בעקבות החלטת הממשלה לניתוק יחסי העבודה עם אונר"א - סוכנות הסעד לפליטים פלסטינים של האו"ם - על ידי יצירת חלופות בגורמים אחרים.

החקיקה בכנסת קבעה כי נכסי הארגון יועברו למדינה ותבוטל החסינות הדיפלומטית שקיבל, משום שחלק מפעיליו חשודים בהשתתפות במעשי הטבח ב-7 באוקטובר.

