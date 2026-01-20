ראש הממשלה בנימין נתניהו העיד הבוקר (שלישי) בבית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת החקירה הנגדית בתיק 4000. במהלך הדיון עימתה התובעת יהודית תירוש את נתניהו עם טענות כתב האישום בפרשת בזק וואלה, העוסקת במתן הטבות רגולטוריות לשאול אלוביץ’ בתמורה, לכאורה, להטיית סיקור באתר וואלה.

בפתח הדיון הציגה תירוש דברים שאמר העיתונאי עמית סגל, ביניהם הודעת סמס שכתב סגל ב-2016 לאחר פרסום כתבה בוואלה שביקרה אותו, בה נאמר: “במקום להגיב על הידיעה המטופשת, נראה לי שפשוט אתקשר למשפחת נתניהו שתוריד את הידיעה, כמקובל באתרכם מימים ימימה”.

בתגובה אמר נתניהו כי מדובר בהוצאת הדברים מהקשרם: “לוקחים עיתונאי שמגיב לעיתונאים, מוסיף הערה סרקסטית בסוף, ומתייחסים לזה כציטוט עובדתי”. הוא הוסיף כי הוא מכיר את סגנונו של סגל: “אני קצת עוקב אחרי סגל, לא רוצה להגיד שאני סגלוב, אבל ממה שאני מכיר זו הערה סרקסטית”.

בהמשך נשאל נתניהו על בקשתו ממנכ”ל משרד התקשורת לשעבר, שלמה פילבר, ליצור קשר עם אלוביץ’ בשעת לילה מאוחרת. תירוש שאלה אם מדובר בפרקטיקה מקובלת.

נתניהו השיב: “זה מוקדם אצלי. אני לא מזהה ששעות העבודה שלי הן בדיוק שעות העבודה של אחרים. אני חוטא בזה, אנשים מתלוננים על כך”. לדבריו, כאשר יש צורך הוא פועל ללא קשר לשעה: “מישהו זמין? יש לך את הטלפון? תצלצל”.