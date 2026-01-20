כיכר השבת
מסתמן ניצחון לליכוד בנתניה: המועמד אבי סלמה כבש בסערה את הבחירות בעיר

אבי סלמה, מועמד הליכוד, כבש בסערה את הבחירות שהתקיימו היום לראשות העיר נתניה, לאחר פטירתה של ראש העיר מרים פיירברג איכר ז"ל | על ראשות העיר התמודדו: יוסף ביטון, טלי מולנר, עמוס מכלוף ואבי סלמה | ראש הממשלה נתניהו הגיע מוקדם יותר הערב לתמוך במועמד אבי סלמה לראשות העיר נתניה (בארץ)

נתניהו בסיור הערב בנתניה

מועמד הליכוד, אבי סלמה, כבש בסערה את הבחירות שהתקיימו היום (שלישי) לראשות העיר נתניה, לאחר פטירתה של ראש העיר המיתולוגית מרים פיירברג איכר ז"ל. על ראשות העיר התמודדו: יוסף ביטון, טלי מולנר, עמוס מכלוף ואבי סלמה.

לאחר ספירת 50% מהקלפיות, ניצחון מוחץ לאבי סלמה שיהיה ראש עיריית נתניה הבא עם כ70% מהקולות. סלמה גבר על שלושה מועמדים נוספים שקיבלו יחד כשלושים אחוזים.

ראש הממשלה נתניהו הגיע מוקדם יותר הערב לתמוך במועמד אבי סלמה לראשות העיר נתניה. מנתוני ההצבעה עולה כי נכון לשעה 20:00 הצביעו 57,701 מצביעים שהם כ-26.47% מבעלי זכות הבחירה.

ישראל אוזן, מנכ״ל משרד הפנים, ביקר במהלך שעות הערב בעיר, במסגרת הבחירות המיוחדות לראשות העיר נתניה.

במהלך הסיור המקצועי, סייר המנכ״ל בקלפיות ועמד מקרוב על הסדר, הארגון והתנהלות הליך ההצבעה וכן ביקר במרכז ההפעלה וקיים פגישה מקצועית בשטח עם מנהל מינהל הבחירות במשרד הפנים ריאן גנאם, ועם מנהל הבחירות בעיר מטעם משרד הפנים, גנאדי אטין.

