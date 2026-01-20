אחרי ספירת 50% מהקולות מסתמן ניצחון לליכוד בנתניה: המועמד אבי סלמה כבש בסערה את הבחירות בעיר אבי סלמה, מועמד הליכוד, כבש בסערה את הבחירות שהתקיימו היום לראשות העיר נתניה, לאחר פטירתה של ראש העיר מרים פיירברג איכר ז"ל | על ראשות העיר התמודדו: יוסף ביטון, טלי מולנר, עמוס מכלוף ואבי סלמה | ראש הממשלה נתניהו הגיע מוקדם יותר הערב לתמוך במועמד אבי סלמה לראשות העיר נתניה (בארץ)

מל מישאל לוי כיכר השבת | 23:02