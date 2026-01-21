כיכר השבת
מהלך הומניטרי חשוב

הצלת חיים חוצה גבולות: 5 אמבולנסים הועברו לידי כוחות הרפואה הדרוזים בדרום סוריה

בימים האחרונים הועברו לידי כוחות הרפואה הדרוזים בדרום סוריה 5 אמבולנסים של מגן דוד אדום שיצאו משירות מבצעי, בתיאום מלא ובהסכמת התורמים, כצעד הומניטרי שנועד לחזק את יכולות הצלת החיים בכפרים הדרוזיים בדרום סוריה | כל אחד מחמשת האמבולנסים צוידו בתיקי ציוד רפואי לחובשים ולרופאים (חדשות)

העברת אמבולנסים של מד"א לדרוזים בסוריה (צילום: דוברות מד"א)

בימים האחרונים הועברו לכוחות הרפואה הדרוזים בדרום חמישה אמבולנסים של מגן דוד אדום שיצאו משירות מבצעי, בתיאום ובהסכמת התורמים. המהלך, ביוזמת הקרן לידידות ובשיתוף מד"א, מתפ"ש וצה"ל, נועד לחזק את יכולות הצלת החיים בכפרים הדרוזיים, כאשר כל אמבולנס צויד בציוד רפואי לחובשים ולרופאים.

העברת אמבולנסים של מד"א לדרוזים בסוריה (צילום: דוברות מד"א)

האמבולנסים הועברו בטקס שכלל הדרכות עזרה ראשונה מקצועיות של חובשי מד"א מהעדה הדרוזית לצוותים המקומיים. בקרן לידידות ובמד"א ציינו כי מדובר במהלך הומניטרי משמעותי נוסף במסגרת סיוע מתמשך לדרוזים ולנוצרים בדרום סוריה, כחלק ממחויבות משותפת לערך העליון של הצלת חיים וחיזוק הקשר האנושי והערכי מעבר לגבולות.

חובשים בכירים במד"א סאמר ספדי ואסאם מסעוד, שהדריכו את הצוותים הדרוזים בדרום סוריה, שיתפו בהתרגשות: "זו משימה מאוד חשובה לסיוע לדרוזים בסוריה. קיימנו מספר קורסים לחובשים הסורים שהגיעו לכאן והסברנו להם על הטיפול באמבולנס.

אנחנו מאוד שמחים לעבוד על המשימה החשובה הזו, לעזור לאחים שלנו, למשפחות שלנו שנמצאות בדרום סוריה ובכל הכפרים הדרוזיים. זה אירוע מאוד מרגש, תודה לכל מי שתרם ועזר להצלת חיים".

