יו״ר ש״ס אריה דרעי השתתף הערב בהילולת הבבא סאלי בנתיבות והחליט למכור את הנר הראשון של הצדיק בסכום חריג של מיליון שקלים, לעומת מאות אלפי שקלים בשנים קודמות.

המהלך נעשה לדבריו כמחאה על "מסע ההשחרה והלעג של ערוץ 12 נגד דמותו הקדושה של הבבא סאלי וזכרו". עם הכרזת הסכום, קם כל הקהל על רגליו ומחא כפיים ממושכות.

"ערוץ 12 יצאו ופגעו בכבודו של האדמו״ר רבי ברוך, וזלזלו לצערי הרב בהילולא של הצדיק, תוך רמיזות מכוערות על כביכול ״קומבינות״ והתרמות לא חוקיות – השם ירחם עליהם ויחזירם בתשובה שלמה", אמר דרעי במהלך הילולא.

"אבל אנחנו לא יכולים, חלילה וחס, לעבור לסדר היום על כבודו של הצדיק. לכן פניתי לשני התורמים הצדיקים שתרמו שבע מאות אלף שקלים לנר הראשון, ואמרתי להם: כדי לתקן את חילול השם שנעשה אמש בכבודו של הצדיק, וכדי להשיב את הכבוד שנרמס – הם העלו את תרומתם למיליון שקלים", הוסיף יו"ר ש"ס.

"אנחנו אומרים לכל מי שמלעיג על משתטחי הקברים, על מנשקי המזוזות, על המאמינים התמימים – זו המסורת שלנו", סיכם דרעי. "כך החזקנו מעמד אלפי שנים בגלות, וכך זכינו לשוב לארץ הקודש. אנו דבקים במסורת אבותינו, דבקים בצדיקים, ומתפללים אצלם שהקב״ה ישמע את תפילותינו ויפתח לנו שערי שמים".