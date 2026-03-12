הנשיא בפגישה עם בני המשפחה ( צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ )

נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום (חמישי) עם משפחתה של ההרוגה הראשונה במבצע שאגת הארי.

הנשיא נפגש עם ברני גלסים לבריאס, בעלה של מרי אן דה ורה שנהרגה מפגיעת טיל בתל אביב בשבוע שעבר. המפגש התקיים בהשתתפות שגרירת פיליפינים בישראל, איילין מנדיולה. נשיא המדינה הביע את תנחומיו העמוקים למשפחה השכולה ולעם הפיליפיני. הנשיא הביע את הערכתו הרבה לתרומתה של הקהילה הפיליפינית לחברה הישראלית ולחשיבות הקשרים העמוקים בין המדינות והעמים. הרצוג אמר בפגישה: ״אנחנו שבורי לב מהאובדן הנורא של מרי אן ז״ל. בשם מדינת ישראל אני שולח את תנחומיי העמוקים למשפחתה ולעם הפיליפיני כולו. מרי אן הייתה מלאך, היא הייתה גיבורה - היא הצילה את רחל שחרור במהלך מתקפת הטילים. ישראלים רבים נפגעו מאוד מהאובדן שלה ונושאים אותו עמוק בליבם".

הפגישה עם הנשיא ( צילום: אבי קנר, מקליט: אבנר דביר )

"לצערי", הוסיף הרצוג: "איני יכול לשנות את הגורל הנורא הזה, אנחנו משתתפים בצערך העמוק ואני רוצה לומר לך תודה ברני, על מה שעשית. אני גם מבקש להביע את הערכתי העמוקה על העבודה המדהימה והתרומה של הקהילה הפיליפינית בישראל. אתם זוכים לכבוד ולאהבה רבה מצד העם הישראלי״.

שגרירת פיליפינים בישראל, איילין מנדיולה אמרה: ״נשיא הפיליפינים הוא זה שבישר על מותה של מרי אן והודיע על כך לציבור. מרי אן אינה הפיליפינית היחידה שנהרגה במלחמה הזו. ארבעה אזרחים פיליפינים נהרגו ב-7 באוקטובר, ושניים נוספים הוחזקו בשבי בעזה, אדם נוסף נהרג גם במערכה הקודמת, ולצערנו גם הפעם".

עוד היא אמרה: מרי אן היא ההרוגה הראשונה במלחמה הזו וזה כואב לנו מאוד, אך כששואלים את הקהילה הפיליפינית, רבים בוחרים להישאר, משום שהם רואים את עצמם כשותפים וכבני משפחה״.

