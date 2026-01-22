ראשי המפלגות הערביות, על כלל גווניה, כולל רע"ם ובל"ד משתי הקצוות, חתמו הערב (חמישי) על מסמך לפיו יפעלו להקים את הרשימה המשותפת בבחירות הקרובות.

זמן קצר לאחר ההכרזה, תיעודים ממעמד החתימה בו נראים חברי הכנסת חוגגים לקול קריאות "אללה אכבר" התפרסמו ברשתות החברתיות, וגרמו לסערה.

יו"ר הוועדה לביטחון לאומי ויו"ר סיעת עוצמה יהודית, ח"כ צביקה פוגל, כתב: "מנסור עבאס בטרוף ״אללה אכבר״ עם חברי בל״ד. אם זה נראה כמו מפלגה אסלאמית, נשמע כמו מפלגה אסלאמית, פועל כמו מפלגה אסלאמית – אל תתבלבלו. זה לא ברווז, זה הרבה יותר חמאס".

שר התפוצות עמיחי שיקלי כתב: "לקול צעקות אללה אכבר מנסור, השותף האסטרטגי הוותיק של לפיד ובנט, מתאחד עם עודה טיבי ובל״ד תומכי חמאס וחיזבאללה לריצה משותפת בבחירות. איתו הם מתכננים להקים קואליציה… על זה ורק על זה הבחירות האלה!!!".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר סיכם את תגובתו לאירוע במילים ספורות: "ברית נציגי טרור - (בנ"ט)".