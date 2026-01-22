כיכר השבת
"מנסור עבאס בטירוף"

חגיגות לקול קריאות "אללה אכבר": התיעוד של חברי הכנסת הערבים עורר סערה

תיעודים ממעמד החתימה על הקמת הרשימה המשותפת בו נראים חברי הכנסת הערבים חוגגים לקול קריאות "אללה אכבר" התפרסמו ברשתות החברתיות, וגרמו לסערה | "אם זה נראה כמו מפלגה אסלאמית, נשמע כמו מפלגה אסלאמית, פועל כמו מפלגה אסלאמית - אל תתבלבלו" (בארץ)

2תגובות
החגגיות בחתימת ההסכם בין המפלגות הערביות (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

ראשי המפלגות הערביות, על כלל גווניה, כולל רע"ם ובל"ד משתי הקצוות, חתמו הערב (חמישי) על מסמך לפיו יפעלו להקים את הרשימה המשותפת בבחירות הקרובות.

זמן קצר לאחר ההכרזה, תיעודים ממעמד החתימה בו נראים חברי הכנסת חוגגים לקול קריאות "אללה אכבר" התפרסמו ברשתות החברתיות, וגרמו לסערה.

יו"ר הוועדה לביטחון לאומי ויו"ר סיעת עוצמה יהודית, ח"כ צביקה פוגל, כתב: "מנסור עבאס בטרוף ״אללה אכבר״ עם חברי בל״ד. אם זה נראה כמו מפלגה אסלאמית, נשמע כמו מפלגה אסלאמית, פועל כמו מפלגה אסלאמית – אל תתבלבלו. זה לא ברווז, זה הרבה יותר חמאס".

שר התפוצות עמיחי שיקלי כתב: "לקול צעקות אללה אכבר מנסור, השותף האסטרטגי הוותיק של לפיד ובנט, מתאחד עם עודה טיבי ובל״ד תומכי חמאס וחיזבאללה לריצה משותפת בבחירות. איתו הם מתכננים להקים קואליציה… על זה ורק על זה הבחירות האלה!!!".

השר לביטחון לאומי סיכם את תגובתו לאירוע במילים ספורות: "ברית נציגי טרור - (בנ"ט)".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

2
איפה עופר כסיף בכל החגיגה הזאת?!
🤮🤮🤮
1
מזעזע שהשמאל רוצה להקים אתם ממשלה
צבי

