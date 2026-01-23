בימים האחרונים התנהל מרדף אחרי קוף גנון ירוק צעיר שהוברח לישראל ונצפה באזור רמלה לוד. הבוקר (שישי) התקבל דיווח ברשות הטבע והגנים ובמקלט הקופים הישראלי על קוף דרוס על כביש 40 ליד רמלה. עם הגעתם למקום התברר להם כי המרדף תם באקורד עצוב.

ברשות הטבע והגנים מציינים כי זהו קוף הגנון הירוק ה-62 שנמצא בארץ מאז מרץ 2025 - אז הוברחו לארץ עשרות קופים וכמה גורי אריות, ככל הנראה באמצעות רחפנים מירדן או ממצרים.

ברשות הוסיפו כי החזקה של חיות בר הינה אסורה, כיוון שחיות בר המוחזקות באופן פרטי, לרוב ללא תנאים נאותים מהווה פגיעה ועבירה על חוקי צער בעלי חיים.

במקלט הקופים הישראלי מסרו: "כבר מספר ימים שאנו מנסים לאסוף קוף מוברח שמסתובב באזור רמלה לוד. יחד עם רשות הטבע והגנים השירותים הווטרינרים של רמלה ושכנים נחמדים אנחנו מנסיים למצוא את "הקוף עם הקולר האדום" אך ללא הצלחה - בכל פעם שהגענו הוא כבר לא היה במקום. ידענו שאנחנו במרוץ נגד הזמן - חייבים למצוא אותו לפני שעבריינים יתפסו אותו ויסחרו בו שוב או שהוא ייפגע מכלב או מכונית".

"לצערנו הבוקר קיבלנו את ההודעה הגרועה מכל: קוף דרוס על כביש 40 ליד רמלה. טסנו לשם מהר ככל שאפשר וניסינו להחיות את הקוף למרות שהיה לנו כבר ברור שהסיכוי אפסי. "הקוף עם הקולר האדום" איבד את חייו בשל תאוות בצע של אנשים שהבריחו אותו לצורך סחר בחיות אומללות אלו, לשימוש בהם כחפץ בסרטונים ברשתות חברתיות למיניהן וכסמל סטטוס. גם הקונים את הקופים שותפים מלאים לפשע הזה כמו הסוחרים!".

במקלט הקופים שבים ומדגישים: "קופים הם לא חיות מחמד! הם עוברים סבל רב החל מהניתוק המוקדם מהאם ובהמשך בחיי הבדידות מבני מינם, סגורים בכלובים קטנטנים וקשורים בשרשראות".

"אל תתנו לסרטונים ברשתות החברתיות לבלבל אתכם : סרטונים בהם מוצגים קופים לבושים וקופים שיושבים על כתפי אנשים מציגים שניות אחדות מחייו של של הקוף - שאר היום של "קופי הסרטונים" הוא סבל מתמשך על תעשו לייק לסרטונים אלו ואל תשתפו אותם", נמסר.