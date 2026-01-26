איציק, אביו של רן, עם צמרת המשטרה ( צילום: דוברות המשטרה )

גיבור ישראל, רן גואילי, שנפל בקרב בבוקר הטבח בשמחת תורה, הושב הערב (שני) לישראל אחרי שהוחזק בעזה במשך 843 ימים. מאות מתושבי העוטף המתינו לשיירה עם דגלי ישראל בצידי הכביש. הוריו, ביקשו הערב להודות לציבור שעמד לצידם לאורך כל הדרך.

אימו טליק גואילי אמרה: "אנחנו גאים להגיע למעמד הזה, בייחוד כשיודעים שמי שהוציא את רני מהמקום הארור הזה הם חיילי צה"ל. אנחנו כל כך גאים בכם, במשטרה, בממשלה, גאים בכל מי שנתן המון כוח - לראש הממשלה ביבי נתניהו ולאשתו, לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לוויטקוף, לקושנר, לכל מי שנתנו ועשו כאן, לנשיא המדינה, להירש לכל המנהלת. הגאווה הרבה יותר חזקה מהעצב. רני חזר הביתה, גיבור ישראל, אנחנו הכי גאים בו בעולם". אביו איציק מסר: "עכשיו חזרתי מהעוטף וקיבלתי את רני, חיבקתי אותו, הייתם צריכים לראות את כל העוצמה של הצבא, המשטרה, החברים שלו, שברגע זה מלווים אותו לאבו כביר. אני חושב שאם הייתם שואלים את רני איך הוא היה רוצה ללכת - זו הדרך שלו, וזה הכבוד. אני חושב שהוא הציל אותנו, הציל את עם ישראל, הציל את קיבוץ עלומים ועכשיו הוא קיבל את הכבוד שבאמת מגיע לו מכל עם ישראל. הוא איחד את עם ישראל, רני תמיד אהב לאחד אנשים והוא איחד את המדינה".

אחרי איציק גם אחיו של רן, עומרי, ספד: "קיבלתי מתנה להיות אח של גיבור ישראל, הגאווה ממלאת אותנו ובזכות זה העצב קטן יותר".

לפני כן אמרה שירה, אחותו של רן גואילי: "אני מרגישה תחושת שחרור מטורפת. אני מרגישה הקלה. אני עצובה. אני מאוד עצובה שזה נגמר ככה, אבל זה היה חייב להיגמר מתישהו, ואני כל כך שמחה שהוא חוזר הביתה רני בדרך. רני מגיע". היא הודתה באנגלית לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ "ולעם ישראל החזק שעמד בצמתים ולא ויתר".