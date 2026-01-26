כיכר השבת
לאחר שובו של החטוף האחרון

"לא שיקום": נתניהו הבהיר מה השלב הבא ברצועה | "מתואם עם טראמפ"

לאחר חזרתו של החלל החטוף האחרון רן גואילי, נפתחה הדרך להמשך יישום התוכנית לסיום המלחמה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ | ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לעתיד עזה, והבהיר את הדרישה של ישראל קודם לשיקום | גורמים אמריקניים: "טראמפ מתואם עם נתניהו" (בארץ)

מימין עזה, משמאל טראמפ ונתניהו (צילום: הבית הלבן, חליל חאלוט\פלאש90)

לאחר חזרתו של החלל החטוף האחרון רן גואילי, נפתחה הדרך להמשך יישום תוכנית 20 הנקודות של נשיא ארצות הברית .

במקור, השלב הבא לפי הסיכום בין ישראל לארה"ב הוא פתיחת מעבר רפיח לפי המתכונת המוסכמת, שמתוכננת עוד השבוע. במעבר כבר מוצב כוח משקיפים אירופי (EUBAM) שיבדוק את הנעשה. מחוץ למתחם המעבר יוצב שרוול בידוק, שם יתבצע בידוק ביטחוני לנכנסים והיוצאים על ידי מערכת הביטחון.

השלב הבא אמור להיות פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה.

השיקום המתוכנן בשלב מאוחר יותר יחל ברפיח ובחאן יונס שבדרום הרצועה, ויתקדם בהדרגה צפונה. ישראל לקחה על עצמה את פינוי ההריסות והנפלים, כדי למנוע מחמאס לייצר מהם מטענים.

בנאום שנתן בכנסת, לכבוד ביקורו של ראש ממשלת אלבניה אדי ראמה, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לעתיד , והבהיר כי ישראל תדרוש את פירוק חמאס תחילה: "יש לנו אינטרס להקדים את השלב הבא, שכולל את פירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו - ולא שיקום".

ב'ווינט' פורסם כי גורמים אמריקניים אמרו הערב כי נשיא ארה"ב "מתואם לחלוטין" עם הצהרותיו של ראש הממשלה, ולפיהן שיקום עזה יתאפשר רק כאשר חמאס יפורק מנשקו והרצועה תפורז. לדבריהם, הליך פירוק חמאס מנשקו ילווה ב"סוג מסוים" של חנינה למחבלי חמאס.

אורית סטרוק חשפה את השקר... ביבי מוכר אותנו. כולם יודעים שחמאס לא יפורסם ויקבל כפרס שיקום.
אהרון

