כיכר השבת
"זה לא יכול להמשיך"

"עינב צנגאוקר איימה עליי ברצח": גל הירש בעדות מטרידה על הסיוט שעבר

גל הירש, ששימש עד לאחרונה כמתאם השבויים והנעדרים, חשף עדות מטרידה במיוחד על יחס מזעזע שקיבל במהלך תפקידו כולל איומים ברצח, בין השאר מעינב צנגאוקר | לדבריו, "הבנתי את כאבן של משפחות החטופים, הוא היה מוצדק לחלוטין וספגתי הכל. אבל החסינות הזאת לא יכולה להישאר לאורך זמן" (בארץ)

4תגובות
גל הירש (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

תת אלוף במיל' גל הירש, ששימש עד לאחרונה כמתאם השבויים והנעדרים, חשף במהלך ריאיון בתוכנית 'הפטריוטים' של ערוץ 14 עדות מטרידה במיוחד על יחס מזעזע שקיבל במהלך תפקידו כולל איומים ברצח, בין השאר מאימו של החטוף מתן , עינב.

"הבנתי את כאבן של משפחות החטופים, הוא היה מוצדק לחלוטין וספגתי הכל. אבל החסינות הזאת לא יכולה להישאר לאורך זמן", סיפר הירש.

לדבריו, "אני קיבלתי איומים ברצח גם מעינב צנגאוקר, וזה לא קרה פעם אחת. היא תקפה פיזית אשת צבא אצלי במשרדים, ואותה אחת החליטה באצילותה שלא להגיש נגדה תלונה".

הירש הוסיף כי צנגאוקר ביקשה ממנו שלא לפרסם את בקשותיה להיפגש עם ראש הממשלה באופן אישי. "אחרי זה היא הוציאה דברים בחוץ, כולל הקלטות", סיפר מתאם השבויים והנעדרים לשעבר. "זה מזעזע אותי איך ממפגשים של משפחות חטופים עם ראש הממשלה, הכל היה מוקלט כל הזמן".

"אני רק רוצה להבהיר שליבי עם משפחות החטופים תמיד, הם עברו דבר מזעזע, אבל לא תהיה עוד חסינות למי שיאמר דברים שאינם במקום", הוסיף.

הירש סיפר כי הוא הגיש בשבוע שעבר כתב תביעה כנגד אחד מאלה שטענו שהוא רוצח, וכי בשבוע הקרוב יוגש כתב תביעה נגד אדם נוסף שאיים עליו ועל משפחתו. "יש לי עוד רשימה, והיא תמומש", הבטיח.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (96%)

לא (4%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
עם כל הכאב, צריך לשמור על גבולות!
איש יהודי
3
פשוט לא יאומן. ניצול מחפיר של מעמדם
אלה
2
תיזהר. עוד,מעט היועמשית תורה על חקירה נגדך ויפתחו עליך את שערי הגיהנום
מנחם
1
חרטטן, הבן אדם קיבל מליון שקל על התפקיד, לא רצה שייגמר..
חרטטן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר