תת אלוף במיל' גל הירש, ששימש עד לאחרונה כמתאם השבויים והנעדרים, חשף במהלך ריאיון בתוכנית 'הפטריוטים' של ערוץ 14 עדות מטרידה במיוחד על יחס מזעזע שקיבל במהלך תפקידו כולל איומים ברצח, בין השאר מאימו של החטוף מתן צנגאוקר, עינב.

"הבנתי את כאבן של משפחות החטופים, הוא היה מוצדק לחלוטין וספגתי הכל. אבל החסינות הזאת לא יכולה להישאר לאורך זמן", סיפר הירש.

לדבריו, "אני קיבלתי איומים ברצח גם מעינב צנגאוקר, וזה לא קרה פעם אחת. היא תקפה פיזית אשת צבא אצלי במשרדים, ואותה אחת החליטה באצילותה שלא להגיש נגדה תלונה".

הירש הוסיף כי צנגאוקר ביקשה ממנו שלא לפרסם את בקשותיה להיפגש עם ראש הממשלה באופן אישי. "אחרי זה היא הוציאה דברים בחוץ, כולל הקלטות", סיפר מתאם השבויים והנעדרים לשעבר. "זה מזעזע אותי איך ממפגשים של משפחות חטופים עם ראש הממשלה, הכל היה מוקלט כל הזמן".

"אני רק רוצה להבהיר שליבי עם משפחות החטופים תמיד, הם עברו דבר מזעזע, אבל לא תהיה עוד חסינות למי שיאמר דברים שאינם במקום", הוסיף.

הירש סיפר כי הוא הגיש בשבוע שעבר כתב תביעה כנגד אחד מאלה שטענו שהוא רוצח, וכי בשבוע הקרוב יוגש כתב תביעה נגד אדם נוסף שאיים עליו ועל משפחתו. "יש לי עוד רשימה, והיא תמומש", הבטיח.