הסתיימה החקירה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, במסגרתה נחקרו חשדות לביצוע עבירות מתחום טוהר המידות במשרד התחבורה בראשות השרה מירי רגב.

ב'ווינט' פורסם בשם גורם המעורה בחקירה כי "התיק צפוי להיסגר". לדבריו, "לא עלה חיזוק לחשד למרמה והפרת אמונים".

בתחקיר "המקור" בערוץ 13 נחשפו לפני יותר משנה מסמכים לפיהם בלשכת שרת התחבורה קיים דירוג של ערים ויישובים בשיטת "רמזור", על פי מידת היכולת של ראשי רשויות ואישים מרכזיים ברשות לסייע לרגב בפריימריז.

על פי דוברות המשטרה, "החקירה עסקה בבירור חשד לכאורה לכך שבהובלת השרה, הונהגה במשרד התחבורה "שיטת רמזור", מדיניות לפיה ניתנת עדיפות בקידום פרויקטים, במתן מענה לבקשות ובהקצאת משאבים, לרשויות ולאישים מהם צמחה לשרה תועלת במישור הפוליטי".

עם סיום החקירה ביאח"ה, הועבר תיק החקירה, אשר לווה מראשיתו על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה, לעיון והחלטה של הפרקליטות.

עורך הדין עמית חדד, בא כוחה של השרה רגב פרסם לאחר ההודעה: "לפני כשנה וחצי ערוץ 13 שפך את דמה של השרה מירי רגב. מכל עבר הזדרזו וזעקו שחיתות. פנינו באופן מידי ליועצת המשפטית לממשלה והראנו שהטענות בכתבה שקריות ומסולפות. אנו שמחים שהחקירה נגד השרה רגב הסתיימה אפילו מבלי לזמן אותה לחקירה. המשמעות ברורה - התיק נגד השרה רגב נסגר וחבל שבכלל נפתח."