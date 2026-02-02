כיכר השבת
ההנחיה החדשה של נתניהו עוררה התנגדות בליכוד: "צריך לעמוד על העקרונות"

ראש הממשלה בנימין נתניהו תמך הערב בשר האוצר ברפורמת החלב השנויה במחלוקת, ועורר התנגדות מצד חלק מחברי מפלגתו | "רפורמת החלב שמקדם האוצר לא תעבור!", הודיע ח"כ אבי דיכטר. "זה רפורמה רעה" כתב ח"כ מילבצקי (בארץ)

ראש הממשלה בנימין נתניהו (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

ראש הממשלה תמך הערב (שני) בשר האוצר ברפורמת החלב השנויה במחלוקת, ועורר התנגדות מצד חלק מחברי מפלגתו.

בחודשים האחרונים שר האוצר מוביל רפורמת חלב מקיפה, המיועדת לטענתו להפוך את שוק החלב לתחרותי יותר ולאפשר ייבוא מחו"ל כדי למנוע את המחסור במדפים בסופר, שהפך לשכיח יותר ויותר.

לרפורמה הזאת יש מתנגדים, ובראשם עומדים הרפתנים המקומיים, שחוששים כי אם הרפורמה תאושר בחוק ההסדרים הקרוב, הדבר יגרום למעשה לסגירת הרפתות הקטנות – מה שישאיר אותם ללא עבודה.

היום דווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את יו״ר הקואליציה ואת חברי ועדת הכנסת להצביע מחר בעד העברת רפורמת משק החלב לוועדה למיזמים ציבוריים. כמו כן, הנחה ראש הממשלה לפעול לפשרה בהמשך הליך החקיקה שתשמור על החקלאות והייצור המקומי לצד פתיחת השוק לתחרות והוזלת מחירים.

חברי כנסת מהליכוד המתנגדים לרפורמה יצאו בהודעות נגד החלטת נתניהו.

"רפורמת החלב שמקדם האוצר לא תעבור!", הודיע ח"כ אבי דיכטר. לדבריו, "אני וחבריי בליכוד נעמוד על כך שהרפורמה תוצא מחוק ההסדרים ותידון בדיונים מקצועיים ואמיתיים עם משרדי הממשלה שאחראים על ביטחון המזון בישראל".

גם יו"ר ועדת הכספים, חנוך מילביצקי, יצא נגד ההודעה וכתב ברשת X: "רפורמת החלב של השר סמוטריץ' היא רפורמה רעה! הליכוד צריך לעמוד על עקרונותיו, לשמור על מי ששלח אותו לכנסת ולהתנגד לרפורמת החלב של שר האוצר".

