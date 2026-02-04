כיכר השבת
"זרוע ביצועית של החמאס"

על רקע פעילות טרור: נותקה אספקת המים למשרדי ארגון אונר"א בירושלים

לאחר אישור החוק בכנסת המורה על סגירת תשתיות המים והחשמל למשרדי הארגון אונר"א בישראל, בוצע הבוקר ניתוק מתשתיות המים למשרדי הארגון בירושלים (חדשות)

ניתוק המים במשרדי אונר"א בירושלים
צילום: דוברות לשכת השר אלי כהן
ניתוק המים במשרדי אונר"א בירושלים (צילום: דוברות לשכת השר אלי כהן)

שלב נוסף ביישום המדיניות הישראלית נגד סוכנות אונר"א עלה הבוקר (רביעי) שלב עם ניתוק המים למשרדי הארגון ב.

הבוקר, צוותים של תאגיד המים הירושלמי "הגיחון", בליווי גורמי מקצוע, הגיעו למשרדי אונר"א בירושלים וניתקו את אספקת המים למבנה. המהלך בוצע מכוח החוק לניתוק תשתיות חשמל ומים מכל מבנה השייך לארגון ברחבי הארץ.

ניתוק המים במשרדי אונר"א בירושלים (צילום: דוברות לשכת השר אלי כהן)

ניתוק המים הוא חלק מיישום חוק שגובש בתקופה האחרונה על רקע ראיות שאישרו את פעילות הארגון למען הטרור, ואושר לאחרונה, בשיתוף גורמים מהקואליצייה והאופוזיציה, במטרה להפסיק את פעילות הארגון 'אונר"א בישראל.

הבוקר הגיעו עובדי ארגון המים 'גיחון' יחד עם ​שר האנרגיה אלי כהן, שעמד מאחורי יוזמת החוק, לניתוק הארגון מתשתיות המים, במטרה לנתק בפועל את בנין הארגון מירושלים, מכל תשתיות המים.

השר וחבר הקבינט אלי כהן אמר כי "אונר"א שימש כזרוע ביצועית של ה, העסיק מחבלים שהשתתפו בטבח השביעי באוקטובר, והוא מחנך צעירים פלסטינים לטרור ולשנאת ישראל. לארגון שמשמש כבית גידול להסתה ורצח אין זכות קיום, ובהתאם לחוק שהעברנו לניתוק החשמל והמים מכל המבנים של אונר״א, הגעתי הבוקר להבטיח את ניתוק המים ממשרדי הארגון".

