שלב נוסף ביישום המדיניות הישראלית נגד סוכנות אונר"א עלה הבוקר (רביעי) שלב עם ניתוק המים למשרדי הארגון בירושלים.

הבוקר, צוותים של תאגיד המים הירושלמי "הגיחון", בליווי גורמי מקצוע, הגיעו למשרדי אונר"א בירושלים וניתקו את אספקת המים למבנה. המהלך בוצע מכוח החוק לניתוק תשתיות חשמל ומים מכל מבנה השייך לארגון ברחבי הארץ.

ניתוק המים הוא חלק מיישום חוק שגובש בתקופה האחרונה על רקע ראיות שאישרו את פעילות הארגון למען הטרור, ואושר לאחרונה, בשיתוף גורמים מהקואליצייה והאופוזיציה, במטרה להפסיק את פעילות הארגון 'אונר"א בישראל.

הבוקר הגיעו עובדי ארגון המים 'גיחון' יחד עם ​שר האנרגיה אלי כהן, שעמד מאחורי יוזמת החוק, לניתוק הארגון מתשתיות המים, במטרה לנתק בפועל את בנין הארגון מירושלים, מכל תשתיות המים.

השר וחבר הקבינט אלי כהן אמר כי "אונר"א שימש כזרוע ביצועית של החמאס, העסיק מחבלים שהשתתפו בטבח השביעי באוקטובר, והוא מחנך צעירים פלסטינים לטרור ולשנאת ישראל. לארגון שמשמש כבית גידול להסתה ורצח אין זכות קיום, ובהתאם לחוק שהעברנו לניתוק החשמל והמים מכל המבנים של אונר״א, הגעתי הבוקר להבטיח את ניתוק המים ממשרדי הארגון".