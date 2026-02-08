כיכר השבת
כמה מקבלים על שריפת רכב - וכמה על חיסול? "מחירון הפשיעה" נחשף

ברקע גל המחאות של הציבור הערבי כנגד האלימות במגזר, נחשף הערב "מחירון הפשיעה" | על שריפת רכב – מקבלים כ-1,500 שקלים. ירי לעבר רכב – כ-3,000 שקלים. כשמדובר בפגיעה בבני אדם המחירים מזנקים | "זירות רצח הופכות כמעט תמיד לזירות נקיות מראיות", העיד בכיר במשטרה (בארץ)

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

ברקע גל המחאות של הציבור הערבי כנגד האלימות במגזר, נחשף הערב (ראשון) לראשונה "מחירון הפשיעה" בחדשות 14.

המחירון אותו מפעילים ארגוני פשיעה בצפון, ממחיש את התמריץ הכלכלי שמזין את מעגל האלימות: על שריפת רכב – מקבלים כ-1,500 שקלים. ירי לעבר רכב – כ-3,000 שקלים. ירי משולב לעבר בית ורכב – כ-5,000 שקלים.

גם כשמדובר בפגיעה בבני אדם יש מחירון מסודר: ירי לרגליים כהרתעה – כ-10,000 שקלים. חיסול – 50,000 שקלים.

גורם בכיר במשטרה שצוטט בדיווח אמר כי "זירות רצח הופכות כמעט תמיד לזירות נקיות מראיות". לדבריו, "מצלמות מוסרות מן השטח ועדים מסרבים לשתף פעולה, מה שמקשה מאוד על החוקרים להגיע לחשודים".

בינתיים המחאות ממשיכות. שיירת מכוניות שיצאה הבוקר (ראשון) משפרעם במסגרת יום השיבוש של הפורום החברתי העממי למאבק באלימות בחברה הערבית הגיעה לירושלים. עם הגעתה, עשרות הפגינו מחוץ למשרד ראש הממשלה, ביניהם ח"כ אחמד טיבי ודמויות מרכזיות בציבור הערבי.

