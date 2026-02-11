דובר צה"ל מעדכן לפני זמן קצר (רביעי) כי בתקיפה שבוצעה שבוע שעבר ברצועת עזה, שב"כ וצה"ל חיסלו את המחבל באסם האשם עא-פתאח הימוני, שבעבר היה כלוא בישראל ושוחרר בעסקה להחזרת גלעד שליט מהשבי בעזה.
הימוני, הוא מחבל בכיר מארגון הטרור חמאס. הימוני, במוצאו מחברון, פעל משנת 2004 כחלק מחוליה צבאית שביצעה פיגועים רצחניים בישראל.
כזכור, בחודש אוגוסט 2004 הימוני שילח מספר מחבלים מתאבדים לבצע פיגוע כפול בשני אוטובוסים בבאר שבע, במסגרתם נרצחו בדם קר 16 אזרחים ישראלים וכ-100 נוספים נפצעו.
בפעילות משותפת של שב״כ וצה״ל באוקטובר 2004, הימוני נעצר ובהמשך נשפט למאסר. בשנת 2011, הוא שוחרר במסגרת עסקת שליט וגורש לרצועת עזה.
מאז שחרורו, המחבל חזר לעסוק בגיוס מפגעים והכוונת פעילות טרור. במסגרת היותו מחבל חמאס, המחבל עסק במהלך המלחמה בייצור והנחת מטענים לפגיעה בכוחותינו.
"חיסולו מהווה סגירת מעגל חשובה וערכית", נמסר מהדוברות המשותפת: "צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול מול כל מחבל שינסה לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל".
