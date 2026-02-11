תיעוד החיסול - צילום: דו"צ תיעוד החיסול | צילום: צילום: דו"צ 10 10 0:00 / 0:06 תיעוד החיסול ( צילום: דו"צ )

דובר צה"ל מעדכן לפני זמן קצר (רביעי) כי בתקיפה שבוצעה שבוע שעבר ברצועת עזה, שב"כ וצה"ל חיסלו את המחבל באסם האשם עא-פתאח הימוני, שבעבר היה כלוא בישראל ושוחרר בעסקה להחזרת גלעד שליט מהשבי בעזה.