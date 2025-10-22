אב החטוף בהספד קורע לב: "אני מחבק אוויר, בלב אתה מלא חיים"

בקיבוץ ניר יצחק, קיבוץ מגוריו, התקיימה היום (רביעי) בשעות אחר הצהרים הלווייתו של טל חיימי הי"ד, שנרצח בידי מחבלי החמאס וגופתו נחטפה לעזה והושבה השבוע מידי ארגון הטרור חמאס.

זהר חיימי, אביו יבדל לחיים, ספד לו בהתרגשות. "טל שבת אלינו אל משפחתנו הפרטית האישית הגרעינית והקיבוצית. אמנם לא כפי שהיינו רוצים - לחבק אותך כשאתה עוד בחיים, כדי שתוכל להיות אב לבת ושלושה בנים ושותף לאלה שכבר שנתיים מנהלת בית יתומים, אח לאחותך אור ובשבילי הבן שעלינו בגופו הגן וגם דוד לכל האחיניות האחינים וחבר לכל החברות החברים - כי כזה אתה איש של משפחה ואנשים.

"ובחלוף הימים גוברים הגעגועים אל עיניך הכחולות הכל כך טובות אשר אלינו מביטות בליווי החיוכים הזעירים שלפעמים הם שובבים או קצת מבוישים ובראש אני מבין שאתה עכשיו לא בין החיים אך אצלי בלב בפנים אתה מלא חיים וכל הזמן רואה אותך ברור מול הפנים".

האבא המשיך: "כל כך רוצה אותך לחבק חיבוק אדיר אבל מוצא את עצמי מחבק אויר. כל הזמן מתגעגע ולעתים גם קצת דומע ואין מספיק מילים כאן להביע את היגון והכאב השורף לי את הלב אשר אליך הוא יוצא אל הילד שאני כל כך אוהב.