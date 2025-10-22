אב החטוף בהספד קורע לב: "אני מחבק אוויר, בלב אתה מלא חיים"

בקיבוץ ניר יצחק, קיבוץ מגוריו, התקיימה היום (רביעי) בשעות אחר הצהרים הלווייתו של טל חיימי הי"ד, שנרצח בידי מחבלי החמאס וגופתו נחטפה לעזה והושבה השבוע מידי ארגון הטרור חמאס.
זהר חיימי, אביו יבדל לחיים, ספד לו בהתרגשות. "טל שבת אלינו אל משפחתנו הפרטית האישית הגרעינית והקיבוצית. אמנם לא כפי שהיינו רוצים - לחבק אותך כשאתה עוד בחיים, כדי שתוכל להיות אב לבת ושלושה בנים ושותף לאלה שכבר שנתיים מנהלת בית יתומים, אח לאחותך אור ובשבילי הבן שעלינו בגופו הגן וגם דוד לכל האחיניות האחינים וחבר לכל החברות החברים - כי כזה אתה איש של משפחה ואנשים.
"ובחלוף הימים גוברים הגעגועים אל עיניך הכחולות הכל כך טובות אשר אלינו מביטות בליווי החיוכים הזעירים שלפעמים הם שובבים או קצת מבוישים ובראש אני מבין שאתה עכשיו לא בין החיים אך אצלי בלב בפנים אתה מלא חיים וכל הזמן רואה אותך ברור מול הפנים".
האבא המשיך: "כל כך רוצה אותך לחבק חיבוק אדיר אבל מוצא את עצמי מחבק אויר. כל הזמן מתגעגע ולעתים גם קצת דומע ואין מספיק מילים כאן להביע את היגון והכאב השורף לי את הלב אשר אליך הוא יוצא אל הילד שאני כל כך אוהב.
"וזה הפרק תם אך לא נשלם לא נשקוט ולא ננוח ולא נגמר לנו הכח, את כל החטופים חובה להחזיר כי אין לזה שום קשר למחיר. ומחכים בקוצר רוח שליאור אל משפחתו כבר יחזור ואליך יחבור. תודה לכל מי שליוו אותנו בשנתיים האחרונות וקצרה היריעה כדי למנות את השמות".
הוא חתם: "תודה למשפחתי המאוחדת המאד לי מיוחדת אשר ללא לאות במסירות אין קץ תומכת ועוזרת. לקהילת ניר יצחק הנמצאת איתנו בזמנים קשים של עצב ושל דחק. ובכל זאת תודה אחת ומיוחדת, לאיש אחד ומיוחד שאת המשפחה לאורך כל הדרך לא משאיר לבד. פותר כל בעיה ועל כל קושיה עונה או מאתר חפץ שאבד. תמיד לנו זמין גם אם זה באמצע החמין, תומך ומארגן כן זהו ראובן. שנתיים שאתה איתנו תודה ממני,מהמשפחה ומכולנו. ולקהילת רביבים, רביב- רב"ל תודה על שאתם זוכרים את דמותו ופועלו של טל".
