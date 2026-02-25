כיכר השבת
היוע"משית נתנה אור ירוק: נתניהו יוזמן למסור עדות פתוחה במשטרה

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה אישרה לזמן את ראש הממשלה בנימין נתניהו למסור עדות בפרשת "הפגישה הלילית" שבה חשוד ראש הסגל שלו צחי ברוורמן | בית המשפט האריך היום ביממה נוספת את התנאים המגבילים שהוטלו על ברוורמן, ומחר צפוי להתקיים דיון נוסף בפרשה שמטלטלת את לשכת ראש הממשלה כבר מספר שבועות (אקטואליה, בארץ)

נתניהו וברוורמן (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ראש הממשלה צפוי למסור עדות בפרשת "הפגישה הלילית" שבה חשוד ראש הסגל שלו, מקורבו צחי ברוורמן. היועמ"שית גלי בהרב מיארה אישרה את הזמנתו של נתניהו לעדות.

בפרשה, שבמרכזה חשד לשיבוש חקירה והפרת אמונים, כבר העידו מזכירו הצבאי של נתניהו והמיועד לראש המוסד רומן גרופמן, לצד בכירים נוספים. כעת כאמור יוזמן באופן חריג גם נתניהו למסור עדות.

מדובר בחקירה שנפתחה בעקבות עדותו של אלי פלדשטיין, בריאיון לכאן 11, בה טען כי ברוורמן הזעיק אותו לפגישה לילית בחניון הקריה בתל אביב, שם לדבריו עדכן אותו לכאורה על החקירה שנפתחה בחשד להדלפת המסמכים המסווגים לעיתון ה'בילד'.

"ברוורמן הזעיק אותי בלילה לקריה ואמר לי בחניון קומה מינוס 4 שיש חקירה במחב"ם (מחלקת ביטחון מידע- ק"א)", סיפר פלדשטיין. לדבריו ברוורמן "הציג לי רשימה של חמישה-שישה אנשים ושאל אותי אם אני מזהה שם מישהו. אמרתי לו 'לא'. הוא אמר לי שיש חקירה ושאנחנו בודקים אם אתה קשור לזה, אם אנחנו קשורים לזה - והוסיף 'אני יכול לכבות את זה'".

לדברי פלדשטיין הוא עדכן את יונתן אוריך בדבר הפגישה החשאית: "אמרתי לו שראש הסגל אמר לי שיש חקירה של מחב"ם. צחי ידע שיש אירוע של חקירה בתוך צה"ל, שמגיעה עד לשכת ראש הממשלה. הוא בוחר לפגוש אותי, באישון לילה, בחניון בקריה".

עדותו של פלדשטיין כל כך מבולבלת שמתחילים להאמין שהמסמך המסווג היחיד שהוא ראה היה התפריט של הקריה
מיכל
1
שתיתן אור ירוק לחקור את הפצרית ואת עצמה בושה וחרפה
משה

