בעלי עסקים רבים מגלים: כך ניתן לקבל הלוואה של עד 6 מיליון ₪

בעלי עסקים רבים בישראל מתמודדים בתקופה האחרונה עם אתגרים כלכליים לא פשוטים.

עלויות המימון עלו, הבנקים מחמירים בתנאי האשראי, ולעיתים גם עסקים יציבים מתקשים לקבל את המימון הדרוש לצמיחה, השקעה או התרחבות.

אך מסתבר שישנם פתרונות מימון נוספים – שלא כולם מכירים.

בימים אלו מוצעות לבעלי עסקים חבילות אשראי עסקי בהיקף של עד 6,000,000 ₪, במקרים מסוימים גם ללא צורך בשיעבוד נכסים.

מימון שיכול לעזור לעסק לצמוח

עסקים רבים פונים למימון כאשר הם רוצים:

✔ להרחיב פעילות

✔ להגדיל מלאי

✔ לשפר תזרים מזומנים

✔ להשקיע בציוד או עובדים

✔ לנצל הזדמנויות עסקיות

לעיתים, גם עסקים מצליחים זקוקים להזרמת הון שתאפשר להם להמשיך להתפתח.

כאן נכנסות לתמונה חבילות המימון העסקיות, המאפשרות קבלת הלוואות בסכומים גבוהים יחסית, בהתאם לפרופיל העסק.

הלוואות לעסקים בהיקפים משמעותיים

במסגרת המסלולים המוצעים ניתן לבדוק זכאות להלוואות של:

עד 6,000,000 ₪

במקרים מסוימים גם בתנאים הכוללים:

✔ פריסה נוחה

✔ תנאי החזר מותאמים לעסק

✔ ולעיתים ללא שיעבוד נכסים

כמובן שהזכאות נקבעת בהתאם לנתוני העסק ולבדיקת גורמי המימון.

בדיקת זכאות ללא התחייבות

בעלי עסקים רבים אינם יודעים שהם עשויים להיות זכאים למימון – ולכן מומלץ לבצע בדיקת זכאות קצרה.

הבדיקה מאפשרת להבין:

✔ האם העסק עומד בתנאים

✔ מה גובה המימון האפשרי

✔ ומהם תנאי ההחזר

