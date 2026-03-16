בשורה לרבבות בתים בישראל לקראת פסח: כמדי שנה, עם התקרב ימי חג הפסח הבעל"ט, משלימה מאוחדת את הפקת הענק של חוברת התרופות והמידע הרפואי-הלכתי, הנערכת בשיתוף פעולה הדוק וצמוד עם חברי ועד הכשרות שעל ידי בד"ץ העדה החרדית.

החוברת, שהפכה מכבר לנכס צאן ברזל בבתיהם של רבבות משפחות ואינה משה משולחנם של גדולי מורי ההוראה בכל רחבי הארץ, מרכזת את כלל העדכונים לגבי כשרותן של תרופות ומוצרי בריאות. המידע המופיע בחוברת הוא פרי עבודה סיזיפית ומאומצת של מומחי מאוחדת מול יצרני התרופות בארץ ובעולם, בשילוב בדיקה דקדקנית של כל מרכיבי התרופות אל מול חברי ועד הכשרות של הבד"ץ, במטרה לוודא שאין בהן כל חשש חמץ או תערובת האסורה בשימוש בימי חג הפסח.

מעבר לרשימות התרופות המפורטות, ישנו במדריך פרק ההלכתי הנרחב שנערך על ידי ממונה רפואה והלכה במאוחדת, הג"ר אשר לנדאו. הפרק הייחודי, מקיף שורה ארוכה של סוגיות רפואיות מורכבות הנוגעות לקיום מצוות החג, תוך הצגת פתרונות הלכתיים המבוססים על דעותיהם ופסקי ההלכה של גדולי הרבנים והפוסקים, וכמו כן, תוך התאמה מקצועית והתייעצות עם מומחי מאוחדת.

בין היתר, מוקדש מקום נרחב להתמודדותם של המאובחנים כרגישים לגלוטן או חולי צליאק, תוך בחינת השימוש במצות משיבולת שועל או עמילן חיטה ללא גלוטן. הג"ר אשר לנדאו סוקר בהרחבה את סוגי הקמחים השונים, כולל ההבדלים בין קמח מגרעינים קלויים לשאינם קלויים, ומפרט את סדרי העדיפויות באכילת כזיתים למי שמוגבל ביכולת הצריכה של גלוטן.

במקביל, המדריך נותן מענה מפורט גם לחולים במחלות כרוניות, כדוגמת חולי סוכרת ומחלות כבד, עבורם שתיית יין או מיץ ענבים עלולה להוות סיכון רפואי. בפרק ההלכתי-רפואי הנרחב מובאים פתרונות מעשיים לדילול היין במים, שימוש בשיעורי כוסות מינימליים ואף התייחסות למצבים של פטור גמור במקרה של חשש סכנה.

כמו כן, מובאות הנחיות ייעודיות למטופלים שעברו ניתוחים בריאטריים (כגון קיצור קיבה, שרוול או מעקף), תוך חלוקה בין שלבי ההחלמה השונים והגדרת פרקי הזמן הנדרשים לאכילת המצה מבלי לסכן את תוצאות הניתוח.

בנוסף, עוסקת החוברת בפתרונות עבור בעלי קשיי לעיסה ובליעה, המונחים כיצד לנהוג במצה מפוררת או שרויה במים ומיץ. ממונה הרפואה וההלכה במאוחדת, הג"ר אשר לנדאו אף מתייחס למצבי דוחק רפואיים בהם נדרש קיצור של נוסח ההגדה עבור חולים או אנשי צוות רפואי, תוך הגדרת קטעי החובה המינימליים שאין לוותר עליהם.

סוגיות נוספות המופיעות במדריך כוללות את הכשרת השיניים התותבות ודיני רפואה ובדיקות במהלך ימי חול המועד.

החוברת תופץ בשבועות הקרובים בכלל המרכזים הרפואיים של מאוחדת בריכוזים החרדיים ותהיה זמינה גם בגרסה דיגיטלית. במאוחדת מדגישים כי חלוקת המדריכים הפיזית לציבור הרחב תתבצע בתיאום מלא עם הוראות פיקוד העורף – כדי להבטיח את הגעת המידע החיוני לכל בית בבטחה.