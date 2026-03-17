במעמקי האדמה, בתוך הבסיס הממוגן והחדיש של ארגון זק"א במרכז הארץ, התקיים השבוע מפגש יוצא דופן שסימן פרק נוסף בשילוב הזרועות המבצעי שבין כוחות הביטחון לארגון זק"א, בעיקר בשעת חירום. צוערי קורס הקצינים של פיקוד העורף, הגיעו לסיור עומק ייחודי בלב העשייה של זק"א.

הביקור נערך כחלק מסיור היכרות עם המגזר החרדי ועם ארגוני החירום הפועלים בו, במטרה להעניק למפקדי העתיד של פיקוד העורף כלים להבנת המורכבויות המבצעיות המאפיינות את עבודת הקודש בשטח, בממשק שבין דרישות הצבא והחוק לבין המחויבות ההלכתית והאנושית.

הביקור נפתח בסקירה אסטרטגית רחבת היקף שהציג מנכ"ל זק"א, צבי חסיד. בתוך החלל הממוגן, המהווה את חדר המבצעים הקדמי של הארגון באירועי קיצון, נפרסה בפני הצוערים שיטת ההפעלה המקצועית של הארגון. המנכ"ל הציג סקירה מקיפה על פעילות הארגון בשגרה ובחירום, תוך שהוא נותן דגש מיוחד על השילוב המדויק שבין מקצועיות לוגיסטית חסרת פשרות לבין הרגישות היהודית השמורה לערך העליון של כבוד המת.

הצוערים, שעתידים לפקד על זירות מורכבות, קיבלו הצצה אל מאחורי הקלעים של ניהול אירוע רב-נפגעים, תוך לימוד הממשקים הקריטיים וערוצי התקשורת הישירים מול נפות פיקוד העורף במחוזות השונים.

לאחר שלב ההסברים התיאורטיים והצגת האמצעים הטכנולוגיים, התפתח במקום דיון מרתק וממושך שכלל שאלות ותשובות בין משתתפי הקורס לבין פיקוד ומתנדבי זק"א. סביב השולחן ישבו קציני העתיד של פיקוד העורף לצד דמויות מפתח בארגון, בהם קמב"ץ זק"א יחיאל גולדמן, מפקד בסיס בני ברק יעקב שילר והמתנדב אברהם כץ.

השיח נגע בליבת העשייה, באתגרים הנפשיים והפיזיים של המתנדבים המגיעים ראשונים לזירות קשות, ביכולת להגיב במהירות שיא לכל תרחיש, ובחשיבות המכרעת של התיאום המלא בין המדים הירוקים לבין האפודים הצהובים של זק"א.

המתנדבים שיתפו את הצוערים בחוויות אישיות ומרטיטות מהשטח, כאלו הממחישים כיצד שיתוף הפעולה מציל חיים הלכה למעשה ומונע פגיעה בכבוד המת ברגעים הקשים ביותר. הצוערים הקשיבו בריכוז רב לסיפורים על הדילמות המקצועיות בזמן אמת. השיח הפתוח איפשר לצדדים להבין את עולמות התוכן אחד של השני, מתוך מטרה לייעל את העבודה המשותפת שתידרש מהם ברגעי מבחן עתידיים, כאשר כל דקה היא קריטית.

מפקד הקורס, רס"ן א.ש., המשמש כמפקד פלוגת הגזרה, לא הסתיר את התרשמותו העמוקה מהארגון המיומן והתשתית הלוגיסטית המתקדמת שנגלתה לעיניו בבסיס הממוגן. בדברי הסיכום שלו הודה למארחים על המפגש המלמד והמעשיר, שסיפק לצוערים זווית ראייה חדשה וחשובה על כוחה של ההתנדבות האזרחית. הוא הביע הערכה כנה לפעילות מתנדבי זק"א ולשיתוף הפעולה הפורה עם פיקוד העורף לאורך השנים, וציין כי ההיכרות האישית הזו היא נדבך קריטי בבניית המוכנות של הקצינים החדשים. רס"ן א.ש חתם את דבריו בתקווה המשותפת של כל המשתתפים, שהידע המקצועי וההיערכות הלוגיסטית המרשימה יהיו "להלכה ולא למעשה", אך הדגיש כי המוכנות היא הערובה לשקט של הציבור.

עם סיום המפגש, סיכם מנכ"ל זק"א הרב צבי חסיד את חשיבות הביקור והקשר ההדוק שבין הגופים, כשהוא מבהיר כי היכולת המבצעית של פיקוד העורף יחד עם רוח ההתנדבות של זק"א, מעניקים לציבור את המענה הטוב ביותר בשעות חירום.