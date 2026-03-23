כיכר השבת
רשות המים מעדכנת

בצל הירי המתמשך לצפון: זה מה שקרה למפלס הכנרת

רשות המים מעדכנת הבוקר (שני) כי על פי נתוני המדידה של רשות המים, מפלס הכנרת עלה ביממה האחרונה ב-3 ס"מ (חדשות)

הכנרת, בחודש שעבר

בשורות טובות בצל המלחמה: רשות המים מעדכנת הבוקר (שני) כי על פי נתוני המדידה של רשות המים, מפלס הכנרת עומד על רום של 212.89-.

מדובר בעליה של 3 ס"מ ביממה האחרונה - וזו עליה של 56 ס"מ מנקודת המינימום שנרשמה בדצמבר.

מפלס הכנרת רחוק ב-4.09 מטר מקו אדום עליון.

היום, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר יתכנו גשמים מקומיים בעיקר במישור החוף הצפוני. בשעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון הארץ ובהרים. תחול עלייה בטמפרטורות, אך עדיין הן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. בלילה יהיה מעונן חלקית. לקראת בוקר לאורך מישור החוף יתכן גשם מקומי ויתכנו בסופות רעמים בודדות.

מחר, יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים ויתכנו סופות רעמים בודדות בעיקר לאורך מישור החוף. לקראת צהריים צפויים הגשמים להתפשט פנימה לצפון הארץ ולמרכזה. בשעות הצהריים חשש קל לשיטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה וים המלח. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר