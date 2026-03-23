כיכר השבת
בצל המלחמה והחשש לאזעקות

לקראת חג הפסח: צפויה אכיפה מוגברת נגד עמדות הגעלת כלים בירושלים 

לקראת חג הפסח, מפקחי משרד האנרגיה והתשתיות, בסיוע צוותי אכיפה ושיטור בעיריית ירושלים, יבצעו פעילויות אכיפה של עמדות הגעלת כלים ברחבי העיר

לקראת חג הפסח, מפקחים מטעם מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, בסיוע צוותי אכיפה ושיטור בעיריית , יבצעו פעילויות אכיפה של עמדות הגעלת כלים ברחבי העיר, על מנת לוודא כי שלום הציבור נשמר וכי העמדות פועלות בהתאם לתקנות ולהנחיות הבטיחות.

עמדות הגעלת כלים, המוקמות מדי שנה לקראת החג, מבוססות על דוודי מים רותחים המחוממים באמצעות מבער גז המחובר למכל גז נייד. שימוש במערכות שאינן תקניות או אי עמידה בכללי הבטיחות עלולים להביא לפגיעה בנפש וברכוש.

במסגרת ההנחיות של משרד האנרגיה והתשתיות, נדרשים מפעילי העמדות, בין היתר, להציב את המתקנים באזור מאוורר כדי למנוע הצטברות אדי גפ"מ במקרה של דליפה, להרחיק מקורות אש ולהקפיד על שימוש בציוד תקני בלבד.

פעילות האכיפה נגד הגעלת כלים בירושלים, בשנה שעברה

במסגרת ההכנות לפעילות האכיפה, התקיימה פגישה מקדימה בין מפקחי מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות לבין אגף אכיפה ושיטור בעיריית ירושלים.

בפגישה זו, ועל רקע המצב הביטחוני, חודדו הנהלים להפעלת עמדות הגעלת כלים גם בעת חירום, ובפרט הובהרו ההנחיות לפעולה במקרה של הישמע אזעקה.

במקרה של הישמע אזעקה, על מפעיל העמדה לכבות באופן מיידי את מבער הגז, לנתק ככל הניתן את מקור האנרגיה, ולהתרחק מהעמדה בהתאם להנחיות פיקוד העורף – תוך הקפדה על בטיחות המפעילים והציבור.

משרד האנרגיה והתשתיות ימשיך לפעול יחד עם כלל הגורמים הרלוונטיים על מנת להבטיח כי פעילות הגעלת הכלים תתקיים באופן בטוח, מוסדר ואחראי, לטובת הציבור הרחב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
למה דווקא דברים של דת? לכו לקניון מלחה, קניון הדר, קניון רמות בירושלים ותתחילו לאכוף אלפים של אנשים שמתקבצים במקום אחד. מעניין שדווקא כלפי חתונות או הגעלת כלים פתאום למשטרה יש כוח אדם להתעמת ולאכוף
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר