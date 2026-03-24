( צילום: קובי ריכטר )

​13 תומכי לחימה מקצועיים (מחזור ג') בני השירות הלאומי מהחברה החרדית סיימו בהצלחה קורס להכשרה אינטנסיבי בן חמישה שבועות במערך כבאות והצלה לישראל.

במעמד מרגש שנערך היום (שלישי) הוענקו תעודות סיום ל-13 הבוגרים הטריים שעברו הכשרה מפרכת ברכישת מיומנויות מצילות חיים. הלוחמים החדשים מצטרפים כעת למערך המבצעי ויפעלו כתף אל כתף עם לוחמי האש בשגרה ובחירום. ​את מהפכת שילוב בני החברה החרדית במסגרת השירות הלאומי בכלל, ובמערך כבאות והצלה לישראל בפרט, מוביל המשרד לביטחון לאומי בראשות השר איתמר בן גביר, יחד עם רשות השירות הלאומי-אזרחי וארגון "חברים", המתפעל בפועל את מסגרות השירות הלאומי במגזר החרדי. ​במערך כבאות והצלה מברכים על המיזם הייחודי – השדרה הפיקודית של המערך ציינה כי מדובר בצעד אסטרטגי שנועד לחזק את הקשר המבצעי בין המערך לקהילה החרדית, תוך מתן אפשרות לצעירים חרדים לתרום למשימות הלאומיות מבלי להתפשר על אורח חייהם התורני.

​זהו הקורס השלישי שנפתח בתוך שנה אחת עבור בני החברה החרדית. ההכשרה, שנמשכה חמישה שבועות, כללה מיומנויות בתחומי הלוגיסטיקה המבצעית, תמיכה בלוחמי האש בזמן אמת וניהול זירות אירוע. המפקדים ציינו בסיפוק כי הרמה המקצועית והמשמעת שהפגינו 13 הבוגרים לאורך הקורס היו יוצאות דופן.

​בוגרי הקורס ישתלבו כבר בימים הקרובים בתחנות הכיבוי ברחבי הארץ ויהוו חלק בלתי נפרד מהמענה המבצעי של הכבאות. במערך מאחלים הצלחה רבה לבוגרים ובטוחים כי תרומתם תורגש בשטח כבר בתקופת ההיערכות המוגברת לחג הפסח הקרוב.

​השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, בירך על היוזמה ואמר כי "שילוב הציבור החרדי בגופי הביטחון הוא צעד חשוב ומבורך. כחלק מהמדיניות שאני מוביל, מספר המתגייסים החרדים לגופי הביטחון שתחת המשרד שילש את עצמו. אנחנו לא מדברים, אנחנו עושים.

"המיזם הזה משלב את החרדים במשימות למען המדינה, תוך יצירת תנאים מותאמים, כבוד הדדי והבנת הצרכים של הציבור החרדי. אני אמשיך להוביל את המהפכה ולחזק מתוך אחדות למען ביטחון כלל אזרחי ישראל. אני רוצה לברך את המתגייסים החדשים למערך הכבאות וההצלה, אתם חלוצים לפני המחנה, תודה על השליחות והמסירות שלכם".

​ראש ענף מתנדבים, סגן טפסר איציק בן אבו: "שילובם של בני החברה החרדית במערך הוא אבן דרך משמעותית. מדובר ב'נחשונים' המקפידים על אורח חייהם הדתי קלה כבחמורה, ובכך מהווים דוגמה ומופת לשילוב מקצועי וערכי במערך הכבאות וההצלה".

​מאיר זיידורף, סמנכ"ל ארגון "חברים": "הנוכחות של בני השירות בערים החרדיות היא מכפיל כוח משמעותי. הם מכירים את השטח, מבינים את צורכי הקהילה ומדברים את שפת התושבים. באירוע חירום, היכולת של איש צוות להבין את מורכבות הבית החרדי או המוסד החינוכי היא קריטית להצלת חיים".