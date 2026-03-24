המטח למרכז: 7 פצועים ביניהם ילד במצב בינוני, זירות הרס בבני ברק ופתח תקווה | תיעוד

7 בני אדם נפגעו בעקבות השיגורים מאיראן, גבר בן 23 נפצע בינוני והשאר קל, בין הפצועים קל גם תינוק | זירות נפילה נרשמו בפתח תקווה, בני ברק, ראש העין וגבעת שמואל | לפחות אחד מהטילים ששוגר - בעל ראש נפץ מתפזר | הטיל עם ראש הקרב המתפצל שנורה למרכז לא יורט | בכמה זירות נרשמו נזקים, בין היתר בראש העין אוטו התהפך ובבני ברק מרפסת קרסה | צפו בתיעודים (בארץ)

אזעקות הופעלו הערב (שלישי) באזור המרכז ובירושלים בעקבות ירי מאיראן. הטיל עם ראש הקרב המתפצל שנורה למרכז לא יורט. בכמה זירות נרשמו נזקים, בין היתר בראש העין אוטו התהפך ובבני ברק מרפסת קרסה.

שבעה בני אדם נפצעו בנפילה ב, בהם צעיר בן 23 במצב בינוני עם פציעות רסיסים ושישה נוספים במצב קל - בהם תינוק. אישה בת 80 וילד כבן עשר נפצעו באורח קל והם מקבלים טיפול ראשוני. במקביל, כוחות ביטחון עורכים סריקות בזירת נפילה נוספת שעליה דווח בפתח תקווה.

ממד"א נמסר כי בהמשך לירי לעבר מרכז הארץ: בגזרת בני ברק, חובשים ופרמדיקים מעניקים במקום טיפול רפואי ומפנים לבתי החולים 7 פצועים, בהם: גבר בן 23 במצב בינוני עם פציעות רסיסים ו-6 פצועים במצב קל, בהם תינוק. עדכון בהמשך במידת הצורך.

נרשמה זירת נפילה של טיל המצרר בפתח תקווה. הנפילה אירעה כחלק ממטח הטילים ששוגר מאיראן לעבר אזור המרכז וירושלים. כוחות ביטחון והצלה פועלים במקום ועורכים סריקות. טרם התקבלו דיווחים על נפגעים בזירה זו.

בכיבוי והצלה סיכמו את הזירות: מחוז דן, בעיר בני ברק הוזעקו צוותי הכיבוי לשלוש זירות. בזירה המרכזית מדובר בהרס נרחב כתוצאה מפגיעת פריט אמל״ח בבניין ארבעה קומות עם נזק היקפי משמעותי. מהמקום פונה פצוע בינוני. הצוותים מבצעים סריקות לשלילת לכודים.

בזירה השנייה בבני ברק פגיעה של פריט אמל״ח במבנה בן ארבע קומות בעיר בני ברק. צוותי כיבוי מבצעים סריקות במבנה. זירה שלישית נפילת רסיס במרפסת במבנה בגבעת שמואל.

במחוז מרכז 3 זירות בפתח תקווה וזירה נוספת בראש העין. ראש העין מדובר בנפילת רסיס בשטח פתוח. בנוסף, נפילת שבר יירוט בין מספר מבני מגורים ובפתח תקווה וזירה נוספת הכוללת פגיעה ישירה במבנה ללא נפגעים.

הזירה בבני ברק (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

מוקדם יותר הערב (שלישי) נהרגה אישה כבת 30 כתוצאה מפגיעה של רקטה ששוגרה מלבנון. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לשני בני אדם נוספים במצב קל.

לפי תחקיר ראשוני, האישה עצרה את רכבה בצד הדרך בזמן האזעקה. היא וגבר נוסף נשכבו בתעלה, והנפילה הייתה כמה מטרים מהם. היא נהרגה במקום, הוא נפצע קל.

הירי של חיזבאללה ליישובי הצפון כלל שיגורים בלתי פוסקים של כ-30 רקטות, לצד שליחת כטב"מים. ההתרעות הופעלו בשורת יישובים בגליל העליון ובגליל המערבי.

ממד"א נמסר כי צוותי הארגון דיווחו על אישה כבת 30 ללא סימני חיים עם חבלה רב-מערכתית קשה, וקבעו את מותה במקום. צוותי מד"א נוספים כאמור טיפלו בשני נפגעים אחרים במצב קל עם פציעות מרסיסים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים.

6
הדלת של המ"מד היתה סגורה או פתוחה? התשובה פשוטה
אנונימי
5
הייתי בבית כנסת שני בניינים מהנפילה בפתח תקווה וזה רחוב מהבית שלי
דוד
4
כל הכבוד לכוחות ההצלה! הלב איתם ועם כל הפצועים במיוחד התינוק והצעיר במצב בינוני. מקווים שהפציעות יהיו קלים ככל האפשר
רוני
3
לכולם הישארו בממ"ד והקפידו על הוראות הכבאות והחירום זו לא בדיחה חשוב להישמע להתרעות ולהישאר מוגנים
גבריאל
2
ישראל ניצבת מול איום מתואם ומסוכן חמאס בעזה חזבאללה בלבנון והמערכת האיראנית כל אחת מהזירות הללו פועלת בשיתוף עם השנייה ויוצרת מסגרת מאיימת על ביטחון ישראל נדרשת פעולה ממוקדת מקצועית ומערכתית שמטרתה לפגוע ביכולות הארגונים לנטרל תשתיות קריטיות ולהחזיר הרתעה אמיתית
זאב
יפה שאחרי שנתיים של מלחמה אתה נזכר שאנחנו מוקפים אויבים
בוקר טוב
1
הממד שספג פגיעה ישירה הוא בפתח תקווה
הממד לא בבני ברק

