הזירה בפתח תקווה

אזעקות הופעלו הערב (שלישי) באזור המרכז ובירושלים בעקבות ירי מאיראן. הטיל עם ראש הקרב המתפצל שנורה למרכז לא יורט. בכמה זירות נרשמו נזקים, בין היתר בראש העין אוטו התהפך ובבני ברק מרפסת קרסה.

שבעה בני אדם נפצעו בנפילה בבני ברק, בהם צעיר בן 23 במצב בינוני עם פציעות רסיסים ושישה נוספים במצב קל - בהם תינוק. אישה בת 80 וילד כבן עשר נפצעו באורח קל והם מקבלים טיפול ראשוני. במקביל, כוחות ביטחון עורכים סריקות בזירת נפילה נוספת שעליה דווח בפתח תקווה. ממד"א נמסר כי בהמשך לירי לעבר מרכז הארץ: בגזרת בני ברק, חובשים ופרמדיקים מעניקים במקום טיפול רפואי ומפנים לבתי החולים 7 פצועים, בהם: גבר בן 23 במצב בינוני עם פציעות רסיסים ו-6 פצועים במצב קל, בהם תינוק. עדכון בהמשך במידת הצורך. נרשמה זירת נפילה של טיל המצרר בפתח תקווה. הנפילה אירעה כחלק ממטח הטילים ששוגר מאיראן לעבר אזור המרכז וירושלים. כוחות ביטחון והצלה פועלים במקום ועורכים סריקות. טרם התקבלו דיווחים על נפגעים בזירה זו.

בכיבוי והצלה סיכמו את הזירות: מחוז דן, בעיר בני ברק הוזעקו צוותי הכיבוי לשלוש זירות. בזירה המרכזית מדובר בהרס נרחב כתוצאה מפגיעת פריט אמל״ח בבניין ארבעה קומות עם נזק היקפי משמעותי. מהמקום פונה פצוע בינוני. הצוותים מבצעים סריקות לשלילת לכודים.

בזירה השנייה בבני ברק פגיעה של פריט אמל״ח במבנה בן ארבע קומות בעיר בני ברק. צוותי כיבוי מבצעים סריקות במבנה. זירה שלישית נפילת רסיס במרפסת במבנה בגבעת שמואל.

במחוז מרכז 3 זירות בפתח תקווה וזירה נוספת בראש העין. ראש העין מדובר בנפילת רסיס בשטח פתוח. בנוסף, נפילת שבר יירוט בין מספר מבני מגורים ובפתח תקווה וזירה נוספת הכוללת פגיעה ישירה במבנה ללא נפגעים.

מוקדם יותר הערב (שלישי) נהרגה אישה כבת 30 כתוצאה מפגיעה של רקטה ששוגרה מלבנון. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לשני בני אדם נוספים במצב קל.

לפי תחקיר ראשוני, האישה עצרה את רכבה בצד הדרך בזמן האזעקה. היא וגבר נוסף נשכבו בתעלה, והנפילה הייתה כמה מטרים מהם. היא נהרגה במקום, הוא נפצע קל.

הירי של חיזבאללה ליישובי הצפון כלל שיגורים בלתי פוסקים של כ-30 רקטות, לצד שליחת כטב"מים. ההתרעות הופעלו בשורת יישובים בגליל העליון ובגליל המערבי.

ממד"א נמסר כי צוותי הארגון דיווחו על אישה כבת 30 ללא סימני חיים עם חבלה רב-מערכתית קשה, וקבעו את מותה במקום. צוותי מד"א נוספים כאמור טיפלו בשני נפגעים אחרים במצב קל עם פציעות מרסיסים.