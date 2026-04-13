הצפון תחת אש: חיזבאללה ברצף שיגורים בשעתיים האחרונות של רקטות וכטב"מים לעבר הגליל. אישה כבת 60 נפצעה קל בפנים ובגפיים, ככל הנראה כתוצאה מחפצים שעפו מההדף. היא טופלה בידי צוותים רפואיים, הרס כבד נרשם במקום. במקביל, יירוטים בשמי קריית שמונה ואזעקות בגליל המערבי מחשש לחדירת כטב"ם.
כוחות הביטחון וההצלה הוזעקו למקום בעקבות דיווחים על פיצוץ ונזק רב. מעוצמת הפיצוץ והרסיסים נגרם נזק משמעותי למבנה.
צוותי הרפואה שהגיעו לזירה העניקו טיפול ראשוני לפצועה אחת כבת 60 שנפגעה באורח קל עם פציעות הדף ורסיסי זכוכית. מצבה מוגדר יציב והיא קיבלה מענה רפואי במקום.
כוחות המשטרה וחבלנים סגרו את האזור כדי לשלול סכנה נוספת מרסיסים או נפלים וקוראים לציבור להימנע מהגעה לזירה ולאפשר לכוחות ההצלה לעבוד.
מצה"ל נמסר כי זוהו כ-7 שיגורים שחצו משטח לבנון לעבר ישראל. מערכת כיפת ברזל פעלה ויירטה בהצלחה את מרבית הרקטות, למעט אחת אשר פגעה בסמיכות לבניין מגורים בנהריה.
