אין רגע של שקט מטחים נרחבים לצפון: פצועה קל בפגיעה ישירה בנהריה, הרס רב בזירה | תיעוד מטח רקטות ששוגר אחר הצהריים מלבנון לעבר העיר נהריה הסתיים בפגיעה ישירה סמוך למבנה מגורים | צוותי הרפואה שהגיעו לזירה העניקו טיפול ראשוני לפצועה אחת כבת 60 שנפגעה באורח קל עם פציעות הדף ורסיסי זכוכית | מצה"ל נמסר כי זוהו כ-7 שיגורים שחצו משטח לבנון לעבר ישראל (חדשות)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 16:15